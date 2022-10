El Barça rep una proposta per defensar el català amb una pancarta al pròxim Clàssic

📢📢📢Acabem d'arribar a l'objectiu marcat per poder fer la pancarta del Camp Nou!!📢📢📢



Una pancarta en defensa del català podria ser protagonista del pròximal. Això és el que pretén la plataforma "", que ha aconseguit recaptar els diners necessaris per dur a terme l'acció i ha accedit a un directiu del club mantenir una trobada per acordar-ne els detalls. Tal com expliquen ades de l'entitat, les converses són "lentes" però l'accés a la junta presidida perconsideren que és un pas important."Mantinc el català" va assolir aquest dissabte reunir més deper poder fabricar aquesta. L'objectiu és que es vegi alque es jugarà el cap de setmana del 18 i el 19 de març. "Si al Clàssic no pot ser, ho intentarem en un partit contra l'o contra el", detallen des de la plataforma, perquè la finalitat és que "ho vegin el màxim nombre de catalans".De fet, més enllà d'aquesta primera projecció a l'estadi blaugrana, el propòsit dels impulsors de la iniciativa és portar-la a esdeveniments de tota mena. "Al camp de l'Espanyol, al del Girona, al, però també a actes com lade, lao l'", relaten des de l'entitat. Això, sí, si el Barça s'hi nega no es contempla l'escenari d'intentar entrar la pancarta alsense autorització: "No està sobre la taula", apunten des de la plataforma.En cas que el club accedís a l'acció, no seria el primer gest en defensa del català des que Laporta va aterrar per segona ocasió a la presidència. Al febrer, l'entitat blaugrana es va comprometre a fer "canvis urgents" en la seva política lingüística per afavorir l'ús del català arran d'una petició de. A més, també va acordar que la llengua catalana fos una opció a Spotify -malgrat que encara no s'ha produït- en el marc de l'acord de patrocini amb la plataforma de música més gran del món.

