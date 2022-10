El TSJC continua forçant el 25% de castellà a les escoles catalanes

per Bernat Surroca , Barcelona, Catalunya |

El(TSJC) ha ordenat aquest dilluns que es mantingui elde manera cautelar en dos centres educatius més, malgrat laimpulsada pel Govern i el Parlament. Laha desestimat la petició deld'aixecar la mesura, que continuarà en vigor tot i que el mateix TSJC ha dit que el 25%arran del nou marc legal dissenyat per laSegons fonts del Departament,en què el TSJC ha ordenat mantenir, de manera cautelar, el 25% de castellà. Des d'Educació es recorreran aquestes decisions apel·lant al nou marc legal. "És filibusterisme jurídic", va dir al setembre la secretària general d'Educació,. El TSJC va interposar una qüestió d'inconstitucionalitat i el TC s'haurà de pronunciar en les pròximes setmanes o mesos sobre si el decret del Govern i la llei de la Generalitat s'emmarquen en la Constitució.En dues resolucions fetes públiques aquest migdia, de quatre pàgines cadascuna, el TSJC utilitza els mateixos arguments que ha esgrimit aquests darrers dies i manté que la nova normativa la Generalitatque ja són en vigor. "La modificació no incideix necessàriament en la decisió cautelar acordada, ja que si bé es modifica el model lingüístic de l'no es limita genèricament la intensitat de l'ús del castellà com a llengua d'ús curricular i educatiu", diu la sala.Segons el TSJC, la mesura cautelar fa referència al percentatge d'hores lectives que s'han de fer en castellà, sense analitzar el. La setmana passada, el tribunal va declarar ferma una sentència que obliga a aplicar el 25% de castellà en unai en va anul·lar el projecte lingüístic després de desestimar un recurs del Departament d'Educació i malgrat la nova legislació sobre el català a l'escola.

