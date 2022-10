Trias deixa en suspens la seva candidatura per Junts a Barcelona per la crisi al Govern

deixa en suspens la seva candidatura perper la crisi al Govern. L'exalcalde de la capital catalana ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio que està "estupefacte" amb laoberta amba l'executiu i ha considerat que seria "sorprenent, erroni i equivocat" trencar l'executiu. La qüestió es dirimirà en unaaquesta setmana entre els 6.000 militants que té Junts al corrent de pagament.Sobre la seva candidatura a lesde l'any que ve, ha continuat recordant que les condicions bàsiques per fer-la efectiva és que no hi haguessin "" ni dins la formació ni més enllà. "No vull barallar-me amb ERC, estem cometent uni no crec que sigui bo el que estem fent", ha conclòs.Trias també ha demanat redefinir els objectius de lai posar fi als, perquè d'aquesta manera "no es pot governar". Per altra banda, creu que els fets dels últims dies donen una imatge de "" de l'que és "molt negativa" i creu que això pot generar "desconcert" en la ciutadania.La setmana passada Junts de Barcelona ja temia "nous problemes" per designar el candidat o candidata a l'alcaldia en les eleccions municipals si no hi ha estabilitat al Govern. El portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona,, va assegurar que "és evident que tots els problemes que pugui haver-hi de relació política entre els membres de Govern no ajuden de cap manera que les coses tirin endavant". En aquest sentit, Martí va recordar que Trias havia demanati havia afirmat que des del grup municipal comparteixen la necessitat.

