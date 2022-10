ERC trasllada la pressió a Junts i assegura que estan preparats per governar «en solitari»

"Somriures còmplices" en la xiulada a Forcadell

El debat de política general havia de servir per posar a prova la relació entre ERC i Junts, però l'examen no ha estat superat, de moment, i el ple del Parlament d'aquesta setmana se celebrarà a l'ombra d'aquestes disputes. El marge per la continuïtat de Junts al Govern és, tot i que la decisió final la tindrà ladels de Jordi Turull i Laura Borràs, amb una consulta que celebraran dijous i divendres. De moment,a Pere Aragonès, però l'última proposta no convenç al president de la Generalitat, com tampoc ho fa a ERC, que rebutja les exigències de Junts sobre el compliment de l'acord de Govern i assegura que elEls republicans consideren que els ultimàtums dels seus socis sónperquè "una part notable de Junts treballa des del seu inici per trencar el Govern".Així ho ha verbalitzat en roda de premsa la secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, que ha assegurat que, més enllà del soroll, ERC està preparada per qualsevol escenari, també per governar en solitari si Junts marxa: "". Si bé els republicans porten dies assegurant que prefereixen que Junts continuï al Govern, consideren que això només pot passar si els de Turull i Borràs s'aclareixen internament: "No hi ha divergència entre Junts i ERC, el que, han d'aclarir-se, decidir", ha afegit.Vilalta ho ha dit en el mateix dia en què l'executiva de Junts haurà d'anunciar la pregunta que traslladarà a la militància després que les negociacions entre Turull i Aragonès no hagin fructificat en les últimes hores. En la darrera proposta,de l'executiu, i s'ha tornat a centrar a demanar el compliment dels tres requisits fixats en el pacte de legislatura: que el Consell de la República exerceixi la direcció estratègica de l'independentisme, que hi hagi un front unitari a Madrid, i que s'accepti un replantejament de l'enfocament de la taula de diàleg. Unes exigències que Vilalta ha insistit que són per desviar l'atenció: "El problema no són els tres punts concrets que Junts ha posat sobre la taula en forma d'ultimàtum,", ha insistit, i ha acusat Junts de traslladar els seus problemes als republicans.ERC treu ferro així al compliment dels tres punts de l'acord de Govern i considera que és una estratègia de Junts per treure la tensió sobre les seves disputes internes. Divendres es coneixerà el resultat de la consulta que també seràtenint en compte que els propers a Borràs volen sortir de l'executiu mentre que els propers a Turull prefereixen per quedar-se. Aquest matí en una entrevista el vicepresident cessat Jordi Puigneró ha considerat que, mentre que Borràs s'ha compromès a mantenir una "posició de neutralitat institucional" en la consulta interna. En paral·lel, consellers com Jaume Giró o Victòria Alsina ja fan campanya a favor de mantenir-se dins l'executiu.La situació entre els socis és encara més complicada després de l'escenari de frustració viscuda a l'Arc de Triomf durant el, quan Carme Forcadell, primera presidenta de l'ANC i presidenta del Parlament que va aprovar les lleis de desconnexió i la declaració de la independència, va rebre xiulades sorolloses durant el seu discurs, com també les van rebre dirigents d'ERC com Marta Rovira quan es va dir el seu nom. L'únic que se'n va endur l'aplaudiment de tot el públic va ser Carles Puigdemont, president de la Generalitat durant el referèndum, i president en l'actualitat del, entitat que va convocar la manifestació. Vilalta ha condemnat aquests fets, i, més enllà de les persones que els van protagonitzar, ha carregat contra els "", ha dit en referència a diversos dirigents de Junts i d'altres entitats independentistes que eren entre el públic: "Forcadell ho ha donat tot, fins i tot la seva llibertat personal. És un exemple de fermesa i dignitat", ha afegit Vilalta.

