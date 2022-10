Els Castellers de Vilafranca guanyen el Concurs de Castells de Tarragona

La Joves, la principal rival dels Verds

Diada de les grans ocasions al. 12 colles es disputaven el títol de la millor del país, després de 4 anys de no poder-se celebrar per la pandèmia. Elshan donat el primer cop de puny a la taula gràcies al seu. La decisió ha sorprès els assistents, que esperaven veure'l més tard i no pas al començament, però ràpidament laha respost amb un 2 de 8 net carregat i la, amb un 4 de 9 sense folre. Tot i aquesta disputa constant, la Vella ha patit les conseqüències de les caigudes i la Joves ha hagut de finalitzar la diada per no tenir dominat el 3 de 9 sense folre. Els de Vilafranca han fet valer el seu paper de favorit amb un 4 de 9 net carregat que ha estat clau.La segona ronda de les tres colles, però, no ha estat especialment lluïda per a les tres primeres agrupacions, que no han pogut coronar el(pels Verds), ni el(pels vermells) ni el(els rosats).Menys accidentats han estat de moment els castells de la resta de colles. Només la Jove i els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Barcelona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han vist com no podien completar els seus castells. En aquesta primera part del Concurs. En total, s'han produït, a causa de la complexitat dels castells i també el temps d'inactivitat. Per exemple, la Jove ha tirat per iniciar la diada un 9 de 8, una de les seves construccions més característiques, però que aquesta temporada encara no l'havien fet, i al final ha fet llenya.La primera la van guanyar ex aequo els Castellers del Berguedà i els Nois de la Torre, mentre que aquest dissabte 1 d'octubre els qui van obtenir la victòria van ser els Castellers de la Vila de Gràcia, gràcies a un 2 de 8 amb folre.Al llarg de les diferents rondes, els Castellers de Vilafranca no s'han pogut separar gaire del seuA diferència dels verds, els de la camisa vermella han pogut descarregar el 4 de 9 net i en quarta ronda han vist com un castell que tenien controlat, el 5 de 9 amb folre, els ha caigut quan ja el tenien carregat. Encara tenien opcions de guanyar, però ha estat a dos quarts de tres de la tarda quan el cap de colla vallenc,, ha donat per tancada la diada. El motiu és que l'únic que podia capgirar la classificació, el 3 de 9 sense folre, no el tenien per la mà.Diferent ha estat el cas del tercer classificat, la, que han acabat optant per alternatives més conservadores. En quarta posició s'ha col·locat provisionalment una colla tarragonina: els Xiquets de Tarragona, que han pogut descarregar el 4 de 9 amb folre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor