Messi clava un golàs i la publicitat de l’estadi canvia a l’instant: «GOAT»

Como cambia el cartel de publicidad justo a GOAT.



pic.twitter.com/VoxroCWoJF — Messi out of Context (@OutMessi_) October 1, 2022

Curiós moment el que s’ha viscut a la lliga francesa amb. L’exfutbolista blaugrana ha clavat uncontra el Niça, el primer que fa amb el PSG, just quan les tanques publicitàries canviaven d’anunci.La pilota ha tocat la xarxa en el moment en que el perímetre del terreny de joc apareixia la paraula “”, un mot que en anglès serveix per definir el millor si s’agafen les quatre lletres i es desenvolupen en sengles paraules. “Greatest Of All Time” (el millor de tots els temps). Aquesta paraula ha estat vinculada des de fa anys a l’astre argentí.Els parisencs s'han acabat imposant per 2 a 1.

