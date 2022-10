Els Castellers de la Vila de Gràcia guanyen la jornada de dissabte del Concurs de Castells

Xicots de Vilafranca i Xiquets del Serrallo tanquen el concurs

Els Castellers de la Vila de Gràcia, en primer pla, en una Tàrraco Arena Plaça concorreguda. Foto: Martí Urgell.

La Tàrraco Arena Plaça ha acollit aquest dissabte el Concurs de Castells. Foto: Concurs de Castells

Dia gran aquest dissabte a lade. Després de 4 anys, els'ha pogut celebrar de nou i ho ha fet superant totes les expectatives. Les colles han ofert la seva millor imatge, però com passa sempre en aquest esdeveniment n'ha destacat una per sobre de totes: la delsLa primera jornada del Concurs s'ha caracteritzat per la seva rapidesa, amb menys de tres hores de durada en total. Les disset agrupacions participants han aprofitat l'estímul d'aquesta cita i en la major part dels casos. Els crits d'alegria s'han repetit de punta a punta de la plaça en diferents ocasions.Si bé a la segona ronda ha semblat que es podia produir un duel entre els graciencs i els, al final ha quedat clar que la victòria dels de Barcelona estava ben assegurada des de l'inici, amb(els únics a actuar en solitari). De totes maneres, els de Girona han apuntat ben alt igualant els campions en un 4 de 8 i un 3 de 8, i ha estat en tercera (9 de 7) i quarta ronda (2 de 7) quan han culminat una molt celebrada. En canvi, els de Gràcia han coronat unclau, que els ha atorgat el triomf definitiu, sense haver d'aprofitar les dues rondes opcionals iEmpatats en tercer lloc, elsi elshan dut a terme exactament la mateixa actuació -en diferents rondes-, amb un 2 de 7, un 5 de 7 i un 4 de 8. Les celebracions, però, no s'han limitat a la part alta de la classificació. Elshan pogut carregar el(un castell en el seu cas sí que descarregat per primer cop aquesta temporada pels). Mentrestant, més tímides han estat les reaccions a la diada dels, que tot i no poder completar el 3 de 8 sí que han aconseguit un meritori sisè lloc.Un sisè lloc compartit amb dues agrupacions més, una d'elles una de les sorpreses del dia: els. El seu 4 de 8 en segona ronda els ha catapultat a la classificació, un fet àmpliament celebrat a la Tàrraco Arena Plaça.Molt contents també s'han mostrat els, que tornaven al Concurs de Castells després de. La seva actuació i la d'altres colles, però, ha estat d'un nivell un pèl per sota que la dels guanyadors del, celebrat el cap de setmana passat: elsi els. Tancant la classificació d'aquest dissabte, els Castellers de Sagrada Família han fet un 3 de 7, un 4 de 7 i un 2 de 6.La sensació agredolça se l'han endut en la fase final del Concurs dues colles. Els-inicialment una de les colles favorites- han protagonitzati, en cinquena ronda, han apostat per assegurar un tercer castell, el 4 de 7 amb el pilar al mig. Les cares llargues d'alguns dels seus integrants demostraven que no havien complert els objectius.Les mateixes cares llargues provenien d'una altra colla, els, que en primera ronda han tirat un 5 de 7 i tot seguit han pogut completar -amb un intent desmuntat- el 2 de 7 per primera vegada aquesta temporada. Tot i que l'objectiu era aquest últim castell,, si més no de moment.Els pilars de comiat han posat punt i final a una diada castellera que el públic ha sabut reconèixer amb els seus aplaudiments per l'

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor