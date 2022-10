L'independentisme commemora l'aniversari de l'1-O amb crispació i xiulets als dirigents d'ERC

Dolors Feliu (ANC): "No ens farà callar el poder"

Acció de l'ANC davant del Palau de la Generalitat pel cinquè aniversari de l'1-O. Foto: Adrià Costa

"Esperem que sigui un oasi enmig de tot el que està passant", assenyalava divendres a la tarda un dels responsables de la manifestació impulsada pela l'per commemorar el cinquè aniversari de l'1-O . No ha acabat de ser així, tenint en compte els xiulets que han protagonitzat l'arrencada de l'acte. La concentració, que compta amb el suport unitari de les entitats -(ANC),- i dels partits -i la, que hi han enviat bona part dels seus dirigents-, se celebra en un marc complex, impregnat de la trencadissa ali enmig d'una negociació exprés entre els dos socis de l'executiu per mirar de tancar la crisi oberta per ladurant el debat de política general. Els dirigents d'ERC, per ara, s'han emportat la pitjor part, com ha passat amb la presidenta del Parlament durant la tardor del 2017,. Però també ha rebut rebuig part del discurs de, president d', entre crits de "" dirigits ai elJa en l'arrencada de l'acte, presentat per l'actori la periodistai que ha reunit unes 11.000 persones -segons la Guàrdia Urbana- s'ha constatat que un sector dels assistents també ha vingut per protestar contra els dirigents que van protagonitzar la tardor del 2017, especialment els d'ERC., secretària general dels republicans, ha rebut xiulets quan se l'ha esmentat per primera vegada, i després s'han desfermat quan parlava Forcadell. En algun moment han tingut més pes els crits de "fora" i de "" que la intervenció de la dirigent d'ERC, que ha posat de manifest que encara existeix la repressió de l'Estat contra protagonistes de la fase àlgida del procés.Forcadell ha estatper una part dels manifestants quan ha demanat abandonar la disputa partidista. "", ha afirmat l'expresidenta del Parlament entre la desaprovació de militants independentistes convocats pel Consell per la República. ". I ho comprenc. I ho comparteixo. Perquè jo també m'hi sento", ha respost ràpidament Forcadell, que en el seu discurs, de durada breu, ha reivindicat els. "Ens hem deixat guanyar el relat per aquells que van fer tot el possible per desprestigiar el Parlament", ha lamentat.Durant els parlaments que han fet referència a la situació política de l'independentisme s'han escoltat crits de "", en referència ai el Govern de la Generalitat. Una altra de les xiulades sorolloses se l'ha emportat el president de l'(AMI),, quan ha fet referència a la crisi de l'executiu d'ERC i Junts. "Aquesta setmana el Govern ha tingut dificultats. Vull demanar-los que ho intentin una i altra vegada", ha dit Gaseni, frase rebuda amb desaprovació. També s'han fet visibles molts cartells amb aquest lema: "".Els xiulets també s'han repetit durant part del discurs de Xavier Antich, president d'Òmnium, especialment quan s'ha referit a la situació de l'independentisme: ". Quan sabem el que volem i quan ens posem d'acord per aconseguir-ho. Si ho fem així no ens aturaran mai". "Necessitem un nou marc per obrir un nou cicle per al país.", ha reblat. Antich, que ha hagut d'aturar el seu discurs en diverses ocasions, ha defensat la posició d'Òmnium, teixidora de consensos: "".Qui ha reivindicat protagonisme durant l'acte ha estat, presidenta de l, que ha afirmat que l'actualla va provocar la pressió de la manifestació de la Diada. "Ens hem llepat les ferides, però ara som aquí lluitant.. Vam sortir l'Onze de Setembre i hem fet moure uns partits que estaven instal·lats en l'immobilisme. I", ha cridat Feliu per atribuir a l'entitat els moviments de Junts. La presidenta de l'ANC ha repetit que mantenen l'aposta de lasi hi ha un avançament electoral i ha anunciat una conferència nacional per la independència en els propers mesos. Feliu ha definit els cinc anys posteriors a l'1-O com un trajecte fet "".Es tracta de l'únic acte de caireamb reminiscències del 2017 que s'ha aconseguit organitzar pel cinquè aniversari del referèndum, epicentre d'una tardor en què l'independentisme civil i les institucions van anar a l'una . Almenys fins la nit de l'1-O, moment en el qual van començar a aparèixer les divergències estratègiques entre tots els actors. Un dels protagonistes de l'acte, que en aquell moment era president de la Generalitat i ara ocupa la presidència del Consell. Una entitat que Junts ha tornat a situar a l'epicentre de la direcció estratègica del procés en l'última proposta negociadora enviada al president de la Generalitat,Aragonès ha fet unaaquest migdia des de Palau, un format que ha substituït un acte planificat amb el Govern de l'1-O i l'actual que va decaure per la situació que viuen ERC i Junts . El president ha defensat que els actors de l'independentisme "s'han de tornar a trobar" , i ha insistit en la via de l'acord de claredat, tombada pel Parlament. La qüestió de confiança plantejada perdimarts al vespre va sacsejar el Govern, fins al punt que el president va destituir el vicepresident Jordi Puigneró . En l'última oferta enviada per Junts a Aragonès s'hi demana la seva restitució, circumstància ja rebutjada pel president . "És evident que amb aquesta proposta no volen arribar a un acord. Si tenen una proposta seriosa i amb voluntat d’arribar a un pacte ja ens l'enviaran", sostenen fonts de Presidència.A les 15.30, abans de l'acte unitari a l'Arc de Triomf, l'ANC també ha protagonitzat una altra concentració. Ha estat una acció de protesta a la, davant del Palau de la Generalitat, basada en aixecar un "mur d'urnes" destinat a "visibilitzar l'allunyament de les institucions respecte al resultat del referèndum". Entre els congregats hi ha hagut crits a favor de la dimissió d'Aragonès. La distància de l'Assemblea amb el Govern és evident des de la manifestació de l'Onze de Setembre d'enguany, en la qual va enarborar el lema "independència o eleccions" . Al cap de dos dies, en una trobada a Palau amb l'executiu, va plantejar una DUI el segon semestre del 2023 , una proposta que cap dels actors del moviment va acceptar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor