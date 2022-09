Junqueras defensa continuar amb Junts «quan deixin de barallar-se»

El líder d', ha defensat aquest divendres que estan disposats a continuar acompanyats de"quan deixin de barallar-se i es posin a treballar per a aquest país", en plena crisi del Govern . "Encara que no sempre ens vulguin, nosaltres no deixarem de fer-ho mai i no deixarem d'acollir-los generosament quan deixin de barallar-se i es posin a treballar per a aquest país", ha afirmat a l'acte d'ERC apel cinquè aniversari de l'1-O.Junqueras ha sostingut que l'única manera d'enfortir l'independentisme és estar al costat de la població i fer front als seus problemes, especialment en moments de crisi econòmica: "Per això no podem abandonar les institucions". "No les podemni les podem denigrar ni les podem arrossegar ni podem permetre que ningú ho faci perquè són eines amb què servim la gent", ha argumentat.Ha erigit ERC com eli ha assegurat que els únics que poden aconseguir que hi hagi un referèndum efectiu són els republicans: “"ui farà possible que votem en un referèndum que tingui el reconeixement de la comunitat internacional i que, per tant, permeti el reconeixement de la república catalana i que Catalunya es converteixi en un país independent, sens dubte serà gent d'ERC".Alhora, ha subratllat que només hi ha una estratègia per avançar cap a la independència, que és la d'ERC, perquè, i ha advertit que, segons ell, si Junts els ajudés, podrien estar-hi molt més a prop de ser un estat independent. "Tant de bo. Tant de bo fossin molts els que ens ajudessin. Si ens ajudessin una mica, si de tant en tant prioritzessin el nostre país, la nostra nació, la nostra societat i el nostre poble als seus interessos de partit segur que estaríem molt més a prop de la república", ha dit en al·lusió vetllada a Junts.

