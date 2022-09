Junts inclou la restitució de Puigneró en l'última proposta enviada a Aragonès

El president de la Generalitat,, ja té la proposta de Junts per encetar la negociació definitiva entre ERC i Junts destinada a salvar -si es pot- un Govern que penja d'un fil. La proposta, segons les fonts consultades per, inclou la restitució del vicepresident, cessat aquest dimecres, i les tres demandes habituals de la formació que lideren: direcció estratègica del procés, reenfocament del diàleg per basar-lo en l'autodeterminació i l'amnistia, i la posada en marxa d'un front unitari a Madrid, especialment alBatet ha arrencat la intervenció en l'última jornada del debat de política general, celebrada aquest matí al Parlament, expressant suport a Puigneró -que es mantindrà enfins dilluns, quan serà entrevistat a RAC1-, i ha explicitat que resulta "difícil d'entendre" que se'l destituís. "Entenem que la gent estiguii molesta. Treballarem pels principis pels quals la ciutadania ens va votar. Tenim l'obligació de complir l'encàrrec que vam rebre, i el deure de complir el mandat dels catalans del 52% que ens va demanar que", ha apuntat Batet. La millor garantia d'estabilitat, ha dit, és "complir els acords". "Demà farà cinc anys de l'1-O, i sabem que va costar molt arribar-hi. Es va imposar un sentit de transcendència", ha apuntat. "Encara, tenim tota la voluntat.Aragonès ha reclamat "màxima celeritat" a la formació liderada per Laura Borràs i Jordi Turull , i ha apostat perquè l'executiu continuï estant format pels partits que integren l'actual coalició. L'oposició, però, considera que el Govern està "en temps de descompte" i que ja és una "nosa", com ha determinat, del. Lali ha exigit, de nou, una qüestió de confiança, com es va pactar en l'acord d'investidura. El desacord pels pressupostos de l'any passat va fer que a Palau es desdissin d'aquest compromís, que estava programat per mig mandat, és a dir, per mitjans del 2023.El president ha indicat que la intervenció inicial davant del ple obeïa a la necessitat de "donar la cara" en un moment complex, tant per la situació econòmica com per la resolució del conflicte polític amb l'Estat. "Malauradament, en el transcurs del debat es va posar sobre la taula una proposta sobre unaque va derivar en la destitució de Puigneró", ha remarcat Aragonès. "El missatge que vull donar és que necessitem institucions que estiguin al 100% al servei de la ciutadania", ha indicat, al mateix temps que es refermava en el "compromís" amb les "institucions". "Defensaré un Govern centrat en els problemes de la ciutadania", ha ressaltat el president.Els "dubtes" i "debats", ha dit, s'han de resoldre en el menor temps possible. "Hi ha decisions que no depenen de mi. Tothom ha de prendre les decisions amb la màxima celeritat. La meva aposta és que el Govern actual pugui continuar. És la meva prioritat, com continuar servint la ciutadania des d'un executiu centrat, compactat, per donar resposta als problemes del món actual", ha apuntat el dirigent d'ERC. Abans del ple, el grup parlamentari republicà s'ha reunit amb-a qui Junts acusa d'haver estaten la destitució de Puigneró- per preparar l'última jornada del debat. ERC, malgrat la crisi oberta amb Junts, votarà a favor de lesque aquests han presentat sobre l'1-O i sobre incrementar l'autogovern.La consulta a Junts i el xoc dels últims dies ha estat protagonista del debat, perquè els dos elements tenen un fort impacte en qüestions cabdals per al Govern, com ara l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023., cap de files d'En Comú Podem, ha donat per "congelades" les negociacions pels comptes fins que es resolgui el pols intern existent dins l'executiu. L'encarregat de liderar les converses és Jaume Giró, conseller d'Economia un dels dirigents de Junts més partidaris de continuar a l'executiu. Giró ha entrat al ple al costat de les conselleres, bona part dels quals ha aplaudit la intervenció d'Aragonès, a diferència del que ha passat amb el grup parlamentari de Junts.

