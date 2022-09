El Parlament tomba l'acord de claredat plantejat per Aragonès

La proposta per l'autodeterminació que feia setmanes que avisava que anunciaria Pere Aragonès en el debat de política general ha perdut tot el protagonisme arran del nou xoc entre ERC i Junts, que ha deixat el Govern penjant d'un fil. Després de dos dies de reunions maratonianes sense un desenllaç ferm, aquest divendres el Parlament ha recuperat la segona jornada del debat de política general -suspès durant dos dies pel judici de la diputada Eulàlia Reguant - amb laEls comuns, agafant l'anunci d'Aragonès, han portat a votació l'impuls d'aquest acord de claredat, i. Junts s'ha abstingut, mentre que PSC, CUP, Vox, Cs i PP han votat en contra.Aragonès va plantejar l'acord de claredat per pactar un referèndum "efectiu" amb l'Estat. Poc després d'anunciar-ho, la Moncloa ja mostrava, d'entrada, la seva negativa . Al Parlament, en el torn de rèplica dels partits, només els comuns, que van reivindicar la paternitat d'aquesta aposta , s'hi van mostrar còmodes. Segons els republicans, la proposta s'havia presentat prèviament als socis, peròperquè no "s'ha complert" amb part de l'acord de legislatura, i va ser arran d'això que la formació de Laura Borràs i Jordi Turull va amenaçar amb una qüestió de confiança a Pere Aragonès. En el marc d'aquest xoc, ara Junts ha castigat la proposta sobre l'acord de claredat amb una abstenció que ha contribuït a paralitzar la seva aprovació.En concret, la proposta tombada, que porta per títol, recull que el Parlament constata "la necessitat de convocar la taula de partits per impulsar un acord de claredat i presentar-lo posteriorment a la taula de diàleg", que ha d'unificar criteris i establir "les bases i condicions" per poder fer un referèndum "efectiu i acordat" sobre l'estatus polític de Catalunya.Més enllà d'aquesta proposta, la divisió entre els socis de Govern per l'estratègia per desescalar el conflicte polític s'ha fet evident també en el fet que els dos partits no han presentatsobre l'horitzó del procés. Les dues formacions s'han posat d'acord per qüestions sectorials, però no estratègiques. Tot i aquesta falta unitat evident, les. Els republicans han emès a primera hora unon han deixat clar que es mantindrann en el 'sí' en les propostes de resolució que Junts ha presentat en solitari: "El grup parlamentari ha afrontat des del primer dia el debat de política general amb la voluntat de convertir-lo en una", han apuntat els d'Oriol Junqueras.Les propostes pròpies de Junts defensen el mandat del, i insisteixen en la idea dedes del Govern per assumir les competències de la independència: aquestes dues primeres propostes han prosperat amb el suport d'ERC i Junts i l'abstenicó de la CUP. També s'han aprovat, amb el suport d'ERC i el vot afirmatiu dels anticapitalistes, denunciar en tots els àmbits nacionals i internacionals que l'estat continua amb la repressió contra el moviment, i una proposta que demana "treballar per la unitat" independentista al Congrés i al Senat.

