El Govern no farà cap acte institucional pel cinquè aniversari de l'1-O

Elha suspès l'acte que tenia previst per commemorar els cinc anys de l'. Tal com han explicat fonts de, s'estava treballant en una celebració unitària amb presència dels consellers de l'executiu, però la situació de crisi entres'ha decidit un replantejament de l'agenda institucional. Sí que hi haurà unadel president de la Generalitat,La decisió arriba després d'una crisi desbocada entre els socis de l'executiu. La intenció de Junts que Aragonès se sotmetés a unaha derivat en la destitució del vicepresident Jordi Puigneró . El dirigent republicà va al·legar una "pèrdua de confiança política" cap al ja exvicepresident després que Puigneró no l'informés de la proposta de Junts al debat de política general. Tal com va explicar NacióDigital , el també exconseller de Polítiques Digitals i Territori era l'únic representant del partit que coneixia de la qüestió de confiança.Com a resposta, Junts ha accelerat la consulta a la militància perquè decideixi si la formació ha d'abandonar el Govern. En paral·lel, tal com van anunciar la presidenta del partiti el secretari general, els juntaires volen obrir una negociació exprés amb el president de la Generalitat per pactar demandes i terminis per complir l'acord de legislatura. L'executiva de la formació es reunirà dilluns que ve per triar una pregunta a la votació que es farà els dies 6 i 7 d'octubre.A la segona jornada del debat de política Aragonès ha reclamat "màxima celeritat " a Junts i ha apostat perquè l'executiu continuï estant format pels partits que integren l'actual coalició. L'oposició, però, considera que el Govern està "en temps de descompte" i que ja és una "nosa", com ha determinat, del. Lali ha exigit, de nou, una qüestió de confiança.On si hi pot haver trobada entre les dues formacions del Govern és a l'acte unitari a l'de. Allà han convocat a les 17 hores d'aquest dissabte el conjunt de les entitats sobiranistes -, el, lai la- i es preveu la presència de representants -encara no confirmada- d'ERC, Junts i la CUP.

