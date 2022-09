Barcelona obre la porta a endurir les multes a les terrasses que no compleixen la normativa

L'obre la porta aimposades als establiments quei col·loquen més taules i cadires de les permeses a les. Així ho ha anunciat el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, en una atenció a betevé des de la Plaça Reial aquest dijous.De fet, el regidor de districte considera que hi haque són "" per a l'administració pública perquè se'ls sanciona sovint i no canvien la seva actitud: "Signo contínuament multes al mateix restaurador". En aquest sentit, Rabassa ha assegurat que cal trobar el "de manera reiterada".Així, el regidor considera que éselde terrasses, per evitar més repeticions i evitar multiplicar la feina inspectora. "Representa una despesa en recursos humans que ja està sent inassumible", ha reconegut Rabassa des d'una Plaça Reial "ordenada".El consistori barceloní ja ha començat aquest estiu amb una campanya perde llocs més conflictiusper als veïns. Ara, l'Ajuntament ordena les llicències de terrasses, algunes concedides durant el 2020 amb l'excepció per la Covid-19, i Rabassa demana "responsabilitat" al sector: "Volem que els restauradors cuidin els carrers i les places".

