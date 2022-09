Junts accelera la consulta interna i desafia Aragonès a una negociació exprés

Laura Borràs i Jordi Turull, a la seu de Junts. Foto: ACN

La direcció executiva deha celebrat aquest dijous la reunió més transcendent des que va assumir les regnes del partit el 4 de juny. Damunt la taula, una pregunta: s'havia de marxar del Govern després de la destitució del vicepresident Jordi Puigneró per part de? El debat s'ha allargat durant pràcticament tot el dia, amb intervencions -algunes d'aplaudides- de tots els membres de la direcció, i s'ha arribat a aquesta conclusió: accelerar lainterna, que es farà la-els dies- i demanara Aragonès. Les dues decisions han estat madurades durant el dia i obeeixen, també, als equilibris entre els qui eren partidaris de sortirde l'executiu i els qui apostaven per contemporitzar, almenys fins a l'aprovació dels. Un pas més, en tot cas, en la crisi que té el Govern penjant d'un fil des que va esclatar la tensió al debat de política general al Parlament Els encarregats de comunicar la decisió -que en el moment de la roda de premsa no havia estat traslladada al president de la Generalitat- han estat, màxima dirigent de la formació, i, secretari general. Aquest últim ha indicat que s'enviarà a Aragonès una proposta de concrecions sobre el compliment de l'acord de legislatura basada en tres idees: direcció estratègica, reenfocament deli unitat a. Es farà arribar a Palau abans de diumenge per tal de veure "si és possible" aquest acord. Ha evitat donar detalls per no negociar, ha dit, a través dels mitjans de comunicació. No hi ha cap "ultimàtum", però sí la. "No tenim altra feina que aquesta. Li farem arribar a Aragonès el que li vam demanar al debat de política general", ha apuntat Turull, que després ha cedit la paraula a Borràs.La presidenta de la formació ha concretat que la consulta sobre el futur del Govern es farà els dies 6 i 7 d'octubre. El cens serà d'unes 6.000 persones afiliades, les que estan al corrent de pagament. Després de la negociació d'aquest cap de setmana, en la cita de dilluns, l'executiva, que serà telemàtica. "El afiliats tenen l'absoluta llibertat de vot, com va passar amb l'entrada al Govern. El que farem serà concretar la preguntar, però les votacions es faran amb", ha apuntat Borràs. Turull ha apuntat que totes les decisions s'han pres per "unanimitat", i ha elogiat la tasca dels consellers de l'executiu. "El debat ha estat molt honest i sincer, no hi ha distincions entre membres del Govern o no. S'ha elogiat la seva excel·lent tasca que estan fent", ha volgut remarcar el secretari general de la formació.Una de les qüestions que van quedar obertes després de la compareixença d'Aragonès, pràcticament en la mitjanit de dimecres, és si Junts plantejaria un nom per substituir Puigneró com a vicepresident i conseller de. Turull no ha descartat la possibilitat de demanar-ne la restitució, però sí que ha quedat clarificat que el partit no posarà damunt la taula cap nom alternatiu fins que passi la consulta. Si guanya l'opció de sortir del Govern, no caldrà. Si vencen els partidaris de continuar a l'executiu, s'haurà d'abordar quins membres continuen. En les últimes hores, per exemple, guanya pes l'opció de, consellera de Recerca i Universitats, per encapçalar la llista adesprés que la candidata,, hagi plegat perquè el comitè local del partit -sempre segons el seu punt de vista- li hagi propinat una "punyalada".La negociació exprés a què Junts ha desafiat Aragonès coincideix amb el cap de setmana de commemoració del cinquè aniversari de l'1-O, que comptarà amb un acte institucional a Palau i una manifestació unitària a l'Arc de Triomf liderada pel. El moment del moviment independentista ha planat sobre bona part de les 44 intervencions viscudes a l'executiva -canvis d'opinió inclosos, tenint en compte que hi havia qui, com, ha apostat per sortir immediatament del Govern-, perquè del futur de l'executiu també en depèn el vigor del procés. Turull, en les converses que ha mantingut al llarg de les últimes setmanes amb ERC, ha posat sempre l'accent en la necessitat deper posar en valor què va passar fa cinc anys.A jutjar per la reacció que hi ha hagut a Palau al posicionament de l'executiva de Junts, la -nova- negociació arrenca amarada encara de les desconfiances dels últims dies. Segons fonts de Presidència consultades per, Aragonès demana als socis que responguin "clarament" si volen ser al Govern o a l'oposició. La intenció del president no passa, per tant, per moure's, tenint en compte que considera que ja va donar resposta a les tres demandes de Junts en el debat de política general, i a Palau defensen quetampoc sobre la qüestió de confiança, que és el que ha generat l'enrenou -qui sap si definitiu- entre els aliats governamentals.La primera decisió de la jornada ha arribat d'hora. Els consellers dehavien posat el càrrec a disposició del partit en funció de la decisió que s'adoptés. Així ho ha apuntatTurull en una entrevista aquest dijous a RAC1 . "Amb aquesta decisió ens sentim bastant expulsats de l'executiu", ha ressaltat Turull. A partir de les deu del matí, la direcció de la formació es reuneix per decidir si seguir o no dins del Govern. La tria final, en tot cas, pertany a la militància, que haurà de ser consultada al respecte, com ha refermat el secretari general de Junts. Aquestaforma part de la ponència política del mes de juliol amb més del 90% dels vots en el congrés del partit . Qui primer va parlar d'aquesta votació va ser Laura Borràs , presidenta de la formació, que era partidària d'accelerar al màxim els processos. La seva distància amb el Govern és evident, i Aragonès ja va deixar clar implícitament que no la voldria com a vicepresidenta.Turull ha posat de manifest que al llarg de la jornada d'ahir -marcada per múltiples reunions paral·leles a Palau, cap d'elles tan transcendent com la que va mantenir ell a soles i sense mòbils amb Aragonès- es va intentar arreglar la situació, però que finalment no va ser possible. En un primer moment, el president de la Generalitat no va comunicar al secretari general de Junts que cessaria Puigneró -volgudament acompanyat per tota la cúpula del partit abans de la direcció-, però en una segona trobada li va certificar que era la via triada per tancar la crisi. És en aquell moment que Turull -ha defensat- comença a veure que la situació és. Els consellers de Junts esperaven les decisions al despatx del vicepresident al Palau de la Generalitat, on també va aparèixer Borràs passades les deu de la nit.La presidenta suspesa del, en una entrevista a Onda Cero, ha negat qualsevol possibilitat de sumar-se al Govern com a vicepresidenta per succeir Puigneró. Una de les decisions que s'han de prendre aquest matí és què fer amb la vacant, tenint en compte que Aragonès va deixar en mans de Junts la substitució., ha respost Borràs quan se li ha preguntat sobre si està disposada a fer tàndem amb el president. La dirigent de Junts va votar en contra de l'acord de legislatura amb ERC -en el seu moment no ho va publicitar- i va preferir quedar-se a la cambra catalana en lloc d'assumir la vicepresidència de l'executiu. A finals de juliol va ser suspesa amb els vots d'ERC, el PSC i la CUP pel cas de la(ILC).Dels dirigents de Junts que són membres del Govern i també de l'executiva, qui més s'ha pronunciat a favor de la continuïtat al gabinet és, conseller d'Economia. Es tracta d'un dels que desconeixia la proposta a Aragonès d'una qüestió de confiança, de la qual sí que n'estava al corrent Puigneró, circumstància que li va acabar costant el càrrec. Qui també s'ha mostrat partidària de continuar governant és la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert,, que ha mantingut el viatge previst aper aquest dijous. L'havia d'acompanyar Puigneró, que no ho farà per la destitució. "Hi haper materialitzar l'acord de legislatura", ha indicat Alsina. Aquest marge s'ha reduït a tres dies per negociar i una setmana perquè la militància es pronunciï. Una solució ràpida, sigui quina sigui, perdel Govern o donar-lo per mort.

