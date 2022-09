“Creu-me” és la primera cançó de “Beta”, el nou grup musical de l’X3. El 10 d’octubre sabrem qui són el Grau, la Kai, la Lola i en Jan i què faran al #NouSX3. #SomX3

👉 https://t.co/QmjrRKOVT6 pic.twitter.com/F3mnuqN4zE — SX3 (@SomSX3) September 28, 2022

El nouha presentat la primera cançó del seu grup musical "". "" és el nom del primer tema d'una sèrie que vol traspassar el format clàssic de ficció apostant per les plataformes digitals. Els detalls es van explicar a la presentació del projecte aquest dimecres: quatre joves es traslladen a viure a un vell magatzem. Tenen unque han format després d'haver-se conegut a través d'un joc en línia sense que s'haguessin vist mai les cares al món real.Es desvirtualitzen per primer cop el dia que es troben al. Però resulta que la idea de traslladar-se allà no ha estat de cap d'ells. Aviat s'assabenten que tot ho ha organitzat una, la IA, atrapada en un ordinador dels anys 80. Laha sentit la primera cançó del grup i vol ser la seva mànager, per llançar-los a la fama.Els protagonistes traspassen el format clàssic dei adquireixen expressió pròpia a lesdigitals. Comptaran amb un(el), videoclips musicals (el primer ja s'ha estrenat i és el d'aquesta cançó) i el llançament d'un videojoc inspirat en el seu món.

