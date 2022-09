Aragonès cessa Puigneró i aboca Junts a decidir si surt del Govern

Xoc de relats

Per separat al debat de política general

El Govern es troba en un impàs crític iha pres la primera decisió: elper la "pèrdua de confiança política", que obre la porta a una crisi més profunda. El, que havia d'auditar l'estat de salut de la coalició, ha derivat en el xoc més profund entreen aquest mandat. L'exigència que else sotmetés a una qüestió de confiança ha enverinat la relació deteriorada entre partits. Es preveuen dies deen un moment en què el recorregut de l'executiu és una nebulosa. La cimera d'aquest dimecres -de més de dues hores de durada i amb episodis tensos- ha anat acompanyada d'un contacte encara més llarg d'Aragonès amb, que ha coincidit amb la presència a Palau deper sortir acompanyant Puigneró amb cares llargues. La successió de contactes ha fet evident que l'executiu ho tindrà difícil per no sortir moribund de la darrera. L'erosió afecta tots dos socis.A l'espera que Junts proposi un nou vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori -o que pugui prendre una decisió més dràstica, sempre en el marc d'una executiva que se celebrarà aquest dijous al matí-, la situació vacant es resoldrà d'acord amb la llei. ", del tot necessari per enfortir el Govern. Desitjo que Junts continuï formant part del Govern, la feina feta al llarg de l'últim any és bona", ha ressaltat el president de la Generalitat en una compareixença a la Galeria Gòtica més enllà d'un quart de 12 de la nit. ": l'executiu continuarà endavant", ha insistit.Aragonès ha justificat la destitució de Puigneró i l'ha vinculada a la necessitat de dotar d'estabilitat del Govern. "Enés imprescindible acompanyar la ciutadania i traslladar-li seguretat, oferir-li la confiança necessària, alçar el cap i avançar. Les desconfiances no ajuden a complir aquest objectiu", ha remarcat el president, que ha indicat que el "" ha "" la Generalitat. "La meva responsabilitat és pensar sempre en el bé comú, i la ciutadania necessita institucions i governs estables, que estiguin al 100% al seu servei", ha remarcat el president, que ha apuntat que això no és "" amb la qüestió de confiança reclamada per Junts. Un escenari "irresponsable" en una tardor-hivern especialment complexa a nivell socioeconòmic.Fa dies que es juga una partida d'escacs: qui és eld'un eventual trencament just abans de l'. En el marc de la reunió extraordinària convocada d'urgència , Aragonès ha interpel·lat directament els consellers de Junts sobre el coneixement que tenien de l'ultimàtum formulat al Parlament i si el compartien. De l'executiu, només elen tenia coneixement i així ho ha explicitat. Mentre que a Palau sostenen que, al marge de Puigneró, els consellers han respost sense claredat i amb divisió d'opinions, Junts ha difós que la reacció ha estat de tancar files amb la. El cap de Puigneró ha ballat durant la tarda -malgrat les reunions maratonianes-, quan a Palau es mantenia laper la "deslleialtat" de no ser transparent amb Aragonès abans de l'ultimàtum parlamentari. La remodelació de l'executiu és un escenari estudiat des de fa setmanes, que havia aparegut en converses creuades en el marc de la coalició.A mitjanit,ha mostrat el seu suport a Puigneró, a qui ha agraït la "lleialtat a Catalunya". I pocs minuts després Junts ha emès un comunicat en què considera un "" el cessament de Puigneró perquè "posa en perill" el projecte independentista. Segons la formació, es "" l’acord de legislatura. Aquest dijous es reunirà l’executiva per decidir si acceleren (o no) la sortida del Govern.Aragonès ha repetit als consellers de Junts que és el seu partit qui ha de prendre una decisió --, després de traslladar-los la seva "" pel qüestionament del conjunt de l'executiu exhibit en seu parlamentària. Com detallen fonts governamentals, el president entén que la situació econòmica i social, que considera "", exigeix que el Govern sigui estable. Aragonès entén que va tornar a estendre la mà als seus socis en la jornada parlamentària, una col·laboració que a Junts no saben veure. De fet, el partit de Borràs i Turull ha exposat en un comunicat que els seus consellers han demanat al president, de manera unànime, el "signat entre Junts i ERC" després del xoc al Parlament. La versió de Presidència és sensiblement diferent i apunta a un relat dels consellers de Junts discrepants amb l'exigència de la qüestió de confiança. El desenllaç de la jornada parlamentària de dimarts va tornar a allunyar els socis. Junts va respondre al discurs d'Aragonès amb un anunci que va accentuar la sensació de trencament. Quan, en nom del grup parlamentari, va pronunciar que el president accedís a examinar els seus suports en una, consellers de Junts i diputats de la formació no tenien detalls del contingut de la proposta formulada. Sí que els coneixen tant el secretari general del partit,, com Puigneró, a més de. Veus consultades per aquest diari estableixen una vinculació entre el contingut del discurs de Batet al Parlament i la darrera visita de Turull a l'expresident, dies abans del debat. Resultat, el divorci definitiu, més a prop.Aragonès no ha amagat el seuen les últimes hores. Tampoc ha pretès dissimular-lo. De fet, a Palau definien com una "" la petició d'una qüestió de confiança mentre ERC instava el grup parlamentari de Junts a presentar una moció de censura al president . "", apuntaven aquest dimecres veus de, que traslladaven la decisió sobre la continuïtat al Govern als dirigents del partit liderat perTurull. A Palau insistien durant tota la jornada en la necessitat que el Govern estigui al "" en les mesures de l'agenda social i econòmica, i en la recerca de camins transitables per "resoldre el conflicte polític".Laés evident en tots els detalls, encara que el conseller d'Economia, hagi accelerat gestions pels pressupostos en plena crisi , com si es tractés de deixar la feina feta abans d'un comiat abrupte. El divorci s'empelta en les declaracions i és visible en la inexistència de contactes parlamentaris. No hi hasobre l'horitzó del procés pactades per al debat de política general. Al registre del Parlament les dues formacions que integren el Govern només s'hi han posat d'acord per. En la carpeta estratègica, res de res. Fonts parlamentàries raonaven que sempre poden existir votacions creuades, és a dir, que hi hagi suport mutu entre socis en l'última jornada del debat, que arrencarà divendres al migdia al Parlament.Les quatre propostes pròpies de Junts defensen eldel 2017, insisteixen en la idea de "" des del Govern per assumir les competències de la independència, insten a "defensar-se" davant la repressió de l'Estat i constaten la necessitat de posar de manifest l'infrafinançament de la Generalitat. En l'última proposta es demana "" independentista al Congrés i al Senat, mentre que en la primera s'hi consigna que només un referèndum acordat -com el que planteja ERC- pot substituir el mandat de l', del qual es compleixen cinc anys.Al seu torn, ERC també ha registrat propostes de resolució, que en clau nacional són sensiblement diferents del vocabulari utilitzat per Junts. Els republicans defensen en una proposta que el camí de laés "la millor manera per garantir un país de drets, llibertats i oportunitats" i argumenten que hi ha una majoria de la ciutadania de Catalunya partidària de decidir democràticament el futur polític del país i resoldre el"provocat per la incapacitat de l'Estat de donar resposta a aquesta majoria" per la via democràtica. La formació d'reforça l'estratègia de la negociació i, en un altre dels textos registrats al Parlament, insta la cambra a activar els tràmits per activar en ponència aquesta reclamada. La setmana al Parlament i al Govern es tancarà amb un divorci evident.

