Giró accelera els pressupostos en plena crisi entre socis al Govern

🎥 conseller #JaumeGiró: "Aquest matí, he enviat a tots els consellers i conselleres del @govern l'assignació pressupostària que cada departament tindrà en els #Pressupostos2023 per poder desenvolupar els seus projectes i polítiques públiques per a la ciutadania" pic.twitter.com/PhMda5K0AK — Economia i Hisenda (@economiacat) September 28, 2022

El conseller d'Economia,, ha evitat valorar la qüestió de confiança que Junts va demanar aquest dimarts durant eli s'ha limitat a dir que "elha de governar". Durant una visita a la, el titular d'Economia ha recordat que encara no fa "ni 12 hores del debat" però ha avançat que "a primera hora" ha enviat als consellers d'que tindrà cada departament als comptes del 2023, fet que accelera els pressupostos en plena crisi entre socis de l'executiu. "Després de 20 dies, a negociació interna ha acabat bé i avui ja sabem el que toca a cadascú", ha afegit.D'altra banda, Giró ha avançat també que pràcticament totes mesures anticrisi anunciades aquest dimarts pel president Aragonès "formen part de l'esborrany de". Giró no ha volgut valorar la petició de Junts al debat de política general i s'ha limitat a dir que "no fa ni 24 hores", que no ha estat pendent delmòbil i que no hi ha res "de nou" a afegir-hi.Durant una visita a la, però, el conseller ha anunciat que el que sí que ha fet a primera hora d'aquest dimecres ha estat enviar a tots els consellers l'assignació pressupostària que tindrà cada departament de cara al 2023. El conseller ha dit que "el Govern ha de governar" i que després de 20 dies deinternes amb totes les conselleries per "veure i analitzar les prioritats que interessen a les empreses i a la ciutadania, ha acabat bé".Sobre les mesures anticrisi anunciades per Aragonès al, Giró ha remarcat que "el problema més gran" que hi ha en aquest moment és la inflació. "Des del Govern de Catalunya, una nació sense estat, no el podem atacar directament però podem ajudar socialment a latreballadora i les petites i mitjanes empreses. I això és el que farem", ha dit. En aquest sentit, ha avançat que pràcticament totes les mesures estan incloses a l'esborrany del pressupost per a l'any que ve.D'altra banda, i en relació amb possibles, el titular d'ha dit que es tracta d'un tema "molt sensible" i que n'estan "parlant en el si del Govern". "És un tema de molta importància en el qual tot el Govern està compromès, però no hi ha cap decisió presa fins ara", ha afegit.

