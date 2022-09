L'alcaldable de Junts a Girona renuncia a ser la candidata a les municipals

Avui he prés la decisió de renunciar a ser candidata a les municipals per @jxcatGirona

Vaig decidir fer aquest pas amb la voluntat i la il·lusió d'aportar a la ciutat de Girona. Aquest és i será sempre el meu objectiu. 1/3 — assumpció puig hors (@assumpciopuig) September 28, 2022

Crisi de. L'alcaldable del partit a la ciutat, l'arquitecta, ha renunciat a ser la candidata del partit a les municipals del 2023. En una carta que ha enviat a la militància, Puig lamenta que no s'hagi sabut "consolidar un entorn de treball en" i que, en comptes d'estar parlant "entre tots de la Girona que volem", elestigui immers "en disputes internes" a nivell local.La fins ara alcaldable també diu que les desavinences que ha expressat la coordinadora de Junts a la ciutat cap a ella, "com a" i per la seva manera de "treballar en" són un "símptoma prou greu" per valorar la seva continuïtat, i que després de reflexionar-ho, per això ha decidit fer el pas i apartar-se.​La renúncia de Puig arriba després de les desavinences que la coordinadora del partit a Girona va fer paleses la setmana passada. La majoria dels seus membres van subscriure un, que es va enviar per correu electrònic a lade Junts. Al mail, expressaven desavinences amb la candidata, es queixaven de la manera com estava portant a terme la precampanya, i reclamaven que la situació canviés.L'escrit es va adreçar directament al secretari general de Junts,, i al d'organització,. Precisament, part de la coordinadora es va reunir divendres passat mateix a(Baix Empordà) amb Turull, que va assistir a la presentació de l'alcaldable al municipi. I a principis d'aquesta setmana, s'han succeït les trobades entre uns i altres. Turull mateix va anar a la ciutat aquest dilluns per parlar amb responsables locals del partit.La fins ara alcaldable, quan va presentar-se a les primàries, ho va fer amb l'aval de l'alcaldessa Marta Madrenas i el de l'expresident de la Generalitat i també exalcalde del municipi. Puig recorda que venia "de fora de la política" i que la seva motivació "era i és treballar per Girona" i "sumar amb noves idees". "La meva aposta per la ciutat es manté ferma, però no vull entrar en el fang que alguns companys han plantejat", subratlla Assumpció Puig a l'escrit.L'arquitecta va ser proclamada candidata a principis de juny, després que l'actual alcaldessa Marta Madrenas renunciés a presentar-se a les primàries . Només va tenir un competidor durant 24 hores. L'exassessor financer, i ara jubilat,també s'hi va presentar a les primàries. Però al cap d'un dia, aquest militant de base de Junts va retirar la seva candidatura per sorpresa.

