El govern espanyol proposarà augmentar el sou als funcionaris un 3,5% i una jornada de 35 hores

El govern espanyol proposaràpel 2023 i una retallada de la jornada laboral setmanal, que passaria a ser de. Segons diversos mitjans espanyols, entre ells La Sexta, la proposta deles traslladarà als sindicats per negociar, a partir d'aquest dimecres, per a poder consensuar una xifra de cara als pressupostos generals de l'Estat de l'any vinent.El departament que lideraes reuneix aquest dimecres amb UGT, CCOO i CSIF per tancar un pacte que ja han acordat, amb uns darrers detalls per matisar, amb els socis de govern. Milers de funcionaris es van manifestar a Madrid aquest cap de setmana per demanar a l'executiu que lidera Pedro Sánchez "un augment salarial just" per lluitar contra la pobresa social i evitar el deteriorament dels serveis públics.Segons les fonts citades per La Sexta, des de la Moncloacom a mirall per a les negociacions amb la patronal i l'àmbit privat, on no hi ha hagut cap acord sobre negociació col·lectiva, els convenis o la representació sindical.

