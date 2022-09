Estela assegura tenir el suport d'Interior i la prefectura per calmar els ànims als Mossos

El comissari en cap dels Mossos,, ha traslladat aquest dimecres un missatge de calma als agents del cos després de les publicacions d'aquests darrers dies , que apunten a una crisi a la cúpula de la policia per la mala relació entre Estela i el seu número dos, el comissari. En un comunicat publicat a la intranet dels Mossos i al qual ha tingut accés, el responsable del cos assegura que tots els projectes que s'estan duent a terme es fan de manera conjunta amb les comissaries superiors i el"Sense, del seu equip de treball i de la prefectura no hauria pogut tirar endavant tots aquests projectes que necessita el cos de Mossos", assegura Estela després que aquests darrers dies s'hagi apuntat a una manca de confiança des de la cúpula d'Interior respecte al màxim responsable del cos, tot just nou mesos després del seu nomenament. El director general dels Mossos,, va ratificar la confiança en Estela aquest diumenge, tot i reconèixer les diferències entre ell i el seu número 2, Sallent, que es considera "".En el comunicat enviat als agents, Estelaamb la resta de comandaments -també amb Sallent, encara que no el menciona- i ressalta que aquests propers mesos s'aplicarà el nou decret d'estructura del cos i es començarà la selecció de nous comandaments de l'escala superior i executiva, per reforçar l'estructura dels Mossos i adaptar-la als nous temps.Interior preveu que es puguin nomenarper a aquests càrrecs de responsabilitat, cosa que lliga amb una de les línies del Departament dedel cos. Altres qüestions són les noves, els nous vehicles policials i la nova uniformitat, demanda dels Mossos des de fa anys.

