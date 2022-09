Elena Sánchez, presidenta interina de RTVE en substitució de Pérez Tornero

José Manuel Pérez Tornero va presentar dilluns la dimissió. Foto: Europa Press

La periodistaha estat designada aquest dimartsen substitució del fins ara president,, que dilluns va anunciar la dimissió. El Consell d'Administració de l'ens públic ha pres la decisió en una reunió extraordinària hores després que el catedràtic de la UAB anunciés que plegava perquè veia "inviable" aplicar el seu projecte.Nascuda a Madrid el 1957, Sánchez és llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense i ha desenvolupat la carrera professional fonamentalment a RTVE. L'agost del 2018 va ser nomenada secretària general de la Corporació per l'equip dirigit per, càrrec que va abandonar per decisió pròpia el setembre del 2020.La nova presidenta interina de RTVE era consellera de la Corporació des del març del 2021, quan el Congrés la va designar per al càrrec. Dilluns el Consell d'Informatius de TVE advertia que l'ens públic es troba en unadesprés de la "dimissió negociada" de Tornero, que ha estat al capdavant de l'entitat els últims divuit mesos.Després de la renúncia del catedràtic de la UAB el Consell d'Informatius ha assegurat que la radiotelevisió pública ", amb manca de projecte i sense ningú al timó". Tot en un context de pèrdua de "suport ciutadà, reflectit en les baixes audiències, i amb la marca i identitat desprestigiades per l'assetjament i maltractament públics continuats que rep, entre d'altres, per part dels partits polítics de tots els colors", segons publica RTVE al seu web.

