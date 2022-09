Presó provisional per un dels detinguts per l'apunyalament a Santa Coloma de Farners

El jutjat d'instrucció 3 de, en funcions de guàrdia, ha acordat la nit d'aquest dimarts la presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels tres detinguts per l'apunyalament d'aquest diumenge . Els altres dos detinguts que, com el primer, estan relacionats amb grups d', han quedat en llibertat provisional, però hauran de comparèixer cada setmana davant el jutjat i tenen prohibit apropar-se a menys d'un quilòmetre de la víctima.La causa, però, continua oberta per un delicte d'i per un. Es treballa amb la hipòtesi que es tracta d'una agressió racista, motivada per la condició de persona racialitzada de la víctima, que va ser traslladada d'urgència a l'. Actualment, està ingressada en estat estable.

L'agressió es va fer amb arma blanca al voltant del, coincidint amb lade Santa Coloma de Farners. L'Ajuntament de la localitat va condemnar els fets a través d'un comunicat, alhora que va desitjar la recuperació de la persona agredida.

