Acció sorpresa de moviments socials a la seu de Barcelona Turisme per reclamar-ne el tancament

Acció contra el dia mundial del Turisme

Estat final de la façana de la seu de Turisme de Barcelona després d'una protesta Foto: David Cobo

Reduir places, limitar infraestructures

Altres protestes arreu d'Europa

Activistes pelhan protagonitzat una acció de denúncia a Barcelona i s'han sumat a una protesta simultània a diverses ciutats del sud d'Europa. La clau de la petició dels moviments socials: revertir l'actual model econòmic dels grans pols d'atracció de visitants. Als carrers de la capital catalana, el que els Mossos d'Esquadra es pensaven que podia ser una acció a l'edifici de la Pedrera -on els convocants havien establert el punt de partida de l'acció- ha acabat convertint-se en una protesta explícita a. I és que una de les peticions concretes dels manifestants de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ASBT) és, precisament, "el desmantellament" d'un espai que "a la pràctica funciona com un lobby", denunciaven mitjançant la lectura d'un manifest escrit per a l'ocasió.L'acció contra aquest edifici s'ha materialitzat amb un aplec d'que s'han col·locat a la façana de l'ens de promoció turística barceloní. També s'han instal·lat un signe de "+" i un de "-" just a sobre del rètol de les dues paraules que formen el títol del consorci., ha estat el lema vinculat a aquesta performance visual que han corejat les desenes de persones que s'acumulaven al passatge de la Concepció. La plataforma convocant de la protesta ha reivindicat que, que mai no ha complert". Davant d'això, s'ha insistit en la dissolució d'aquest espai com a mostra del compromís per canviar el model turístic.L'acció ha culminat una breu marxa pel centre de Barcelona en què s'han reivindicat els grans debats de fons de les friccions que ha comportat el retorn del turisme massiu a la ciutat. Especialment, després d'un estiu que, segons la mateixa alcaldessa Ada Colau , ha registratpràcticament iguals a les de l'estiu previ a la pandèmia. Aquestes preocupacions s'han volgut copsar amb l'adopció de la consigna europea, com a emblema contraprogramador del dia mundial del turisme, establert en la data del 27 de setembre.Una vegada s'ha deixat sense cap mena d'incidència el cordó policial dels Mossos a la Pedrera, la Guàrdia Urbana ha seguit de prop la protesta que ha tallat momentàniament el trànsit a l'entorn del passeig de Gràcia i la rambla Catalunya. Mentre els activistes feien l'acció de denúncia, no s'ha produït cap incident i s'ha deixat fer. En acabar, però, diferents participants de la protesta s'han trobata l'entorn de la plaça Catalunya, quan ja marxaven cap a casa i s'havien distanciat del focus de l'acció. "No entenem res del perquè d'aquestes identificacions", ha explicat el portaveu de l'ASPB, Daniel Prado.Entre les reivindicacions de la plataforma, el mateix Prado ha recordat que encara queda pendent abordar definitivament el desenllaç de les propostes d'ampliació d'infraestructures comDavant d'això, el representant de l'ASPB ha defensat que "no té sentit" incrementar el pes d'aquestes construccions i que, en el cas de l'espai portuari, també s'ha de resoldre la limitació al trànsit de. ", ha comentat el representant de la plataforma pel decreixement turístic en relació als vaixells portadors de turistes.Si bé ha apuntat que la feina de la plataforma, sí que ha convidat a les administracions a engegar processos de participació ciutadana efectius per repensar la deriva actual., ha resumit, abans de vaticinar que els pròxims mesos torni a enfilar-se com a una de les principals preocupacions dels barcelonins el retorn del turisme de masses.Les reclamacions veïnals, així, inclouen, el repensament dels espais públics comcedits a negocis privats o un compromís real amb el canvi climàtic per reduir desplaçaments i. En aquest sentit, s'ha posat l'accent també en la necessitat de "polítiques actives contra la gentrificació" i "expulsió dels residents". Una bateria de propostes que els activistes han remarcat que podria començar pel tancament de Turisme de Barcelona, ja que rep finançament públic i acaba proveint "beneficis privats".Aquesta mateixa jornada, plataformes d'altres ciutats com Venècia, València, Sevilla, Palma, Pamplona, Lisboa, Malta, Màlaga, Madrid, Girona, Sant Sebastià, Còrdova, Canàries, Camp de Tarragona o Marsella s'han mobilitzat també. Totes elles formen part de l'anomenadauna agrupació de col·lectius ciutadans coordinats contra les polítiques de turisme expansiu.i durant la pandèmia va deixar de tenir sentit, per l'excepcionalitat de la situació turística. Ara, però, anunci que ha tornat i que recupera la voluntat d'impulsar polítiques comunes.

