Educació tanca el període de matriculació d'FP amb 16.231 places sense ocupar

El director general de Formació Professional (FP) del Departament d'Educació, Ángel Miguel, ha detallat aquest dimarts que un cop tancat el període de matriculació ordinari per als cicles formatius de grau mitjà i superior d'aquest curs 2022-2023 encara hi ha 16.231 places sense ocupar, moltes més que en el mateix moment el curs passat per l'increment de places que suposa un increment més alt que el total dels últims cinc anys, tal com ja va mencionar el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, en la comissió d'Educació del Parlament d'inici de curs. Tot i això, Miguel ha recordat que cal esperar unes setmanes per tenir la dada real -que els permetrà orientar l'oferta de places per al curs vinent-, ja que la matrícula segueix oberta: "Si hi ha algú que encara no s'ha matriculat i ho vol fer, que sàpiga que encara pot". Ara, els tràmits s'han de fer directament al centre que imparteix els estudis seleccionats.



Tot i això, la conselleria es troba amb la paradoxa que 1.222 alumnes que havien sol·licitat plaça en un cicle formatiu, per ara, segueixen sense tenir una assignació definitiva. Són persones que han participat en les dues fases de la preinscripció i matriculació i que, finalment, s'han quedat sense plaça als cicles formatius sol·licitats segons les seves opcions inicials. Educació ha precisat que més del 70% dels que s’han quedat sense estudi assignat només van posar una titulació, un centre i un torn a la petició de matrícula, cosa que ha dificultat la seva assignació. D'aquests, 633 volen iniciar els estudis de grau mitjà i 589 aspiren a una plaça en un cicle de grau superior.

"És evident quepel que fa a l'orientació educativa", ha exclamat el director general d'FP, fent referència a les places vacants en cicles molt demandats pels sectors productius i de serveis de Catalunya. Així, Miguel ha insistit en la importància d'que volen cursar Formació Professional. "S'han de fer visibles aquelles professions que a hores d'ara són invisibles per a les persones", ha dit, posant èmfasi en la necessitat deque, tot i existir, la societat pensa que són "coses del passat".Una de les novetats del sistema d'enguany ha estat laal sistema educatiu, tal com ja va anunciar Cambray el setembre del 2021 al Parlament. "Hem aconseguit un dels nostres objectius, garantir la continuïtat de l'alumnat de 4t d'ESO amb aquests ensenyaments, als quals han obtingutpràcticament eldels inscrits", ha remarcat Miguel, qui també ha exposat que més del 90% d'aquests estudiants s'han pogut inscriure en la seva primera opció. "És una mesura que va a favor de la lluita contra l'abandonament escolar prematur", ha celebrat.D'altra banda, però, el director general d'FP ha reconegut que el Departament ha de treballar per implementari, també, ferperquè l'assignació de places sigui efectiva "el més aviat possible" per poder donar resposta a les necessitats dels ciutadans. En aquest sentit, Miguel ha reflexionat al voltant de: "Cal començar des de zero, identificar les àrees que cal canviar i millorar perquè sigui més simple i transparent". Pel que fa a l'ajust de la planificació de l'oferta i el canvi de calendari, Educació assegura que són dues coses que s'implementaran ja el curs 2023-2024: "Treballarem perquè la primera i segona fase de matriculació estiguin tancades abans que acabi el juliol".Finalment, des del Departament creuen que caldria optar per unque permetidels futurs estudiants. Així, segons ha detallat Miguel, es podria apostar una única preinscripció per atot i que ha reconegut no saber quin és el mecanisme ideal. "Cal buscar fórmules que facilitin que quan s'assigna una plaça a una persona aquesta s'acabi matriculant", ha indicat.

