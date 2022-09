Illa ofereix quatre grans acords a Aragonès per deixar enrere la «joguina trencada» del Govern

L' acord de claredat per pactar un referèndum "efectiu" amb l'Estat plantejat pel president de la Generalitat,, no ha estat ben rebut pel cap de l'oposició del Parlament,. "No hi estic d'acord. No resol res. Ha estat un déjà-vu", ha dit el líder del PSC durant la seva rèplica al discurs del president, en la qual ha assegurat que els socialistes estan a favor de votar acords i. De fet, Illad'Aragonès el referèndum, i s'ha limitat a demanar-li, una vegada més, queAixí, el dirigent socialista ha destinat bona part de la seva intervenció a dibuixar el que creu que hauria de ser la política de l'executiu en els propers mesos. Una agenda que ha d'incloureper tirar endavant el país, un Govern que ha descrit com una "".Quins són els quatre consensos sobre els quals cal treballar, segons Illa? El primer, el, que ha de passar perper fer front a la crisi, consensuades també amb els agents i entitats socials. El segon gran acord, segons Illa, ha de ser per reforçar les: "Rodalies ha de millorar", ha reconegut. El tercer, impulsar les reformes necessàries en la. Per últim, el cap de l'oposició s'ha ofert una vegada més com ade 2023, un oferiment que ha assegurat que fa "".Més enllà dels quatre grans pactes, Illa ha demanat avançar cap a laperquè el país sigui "per tothom" i perquè es practiqui més. També ha proposat avançar cap a unamés gran, mantenint els esforços per la integració sense renunciar a la cultura de l'esforç, i projectant més Catalunya al món: "Viatgi, ho necessitem. Jordi Pujol va deixar el llistó ben alt", ha exclamat Illa, que també ha incidit en la necessitat d'avançar en la: "Necessitem talent, crear-lo i retenir-lo", ha afegit Illa, que també ha apuntat que la prosperitat ha de passar per, per més sobirania elèctrica i per tenir "tolerància zero" amb lesen habitatges.La intervenció del dirigent socialista ha arribat després que Aragonès, en la seva intervenció aquest matí durant l'inici del debat de política general, hagi presentat una bateria de mesures anticrisi per contenir els efectes nocius de la inflació -per valor dei amb ancoratge parcial en els propers pressupostos- i un plantejament propi sobre l’autodeterminació que passa per defensar un “acord de claredat”, prenent l’exemple canadenc, que permeti avançar fins a un referèndumamb l’estat.Per Illa, cap de les propostes anunciades és suficient. Més enllà de l'eix nacional en el qual no ha volgut invertir el temps, ha insistit que les mesures en l'eix social són "insuficients", i ha anunciat que en els propers quinze diesa Aragonès per avançar en aquesta matèria. Així mateix, l'ha acusat d'haver fet una intervenció amb. Tot i la crítica, Illa ha assegurat que el Govern tindrà elles iniciatives, algunes de les quals necessiten el suport de terceres formacions més enllà d'ERC i Junts, ja que estan condicionades a. Una declaració que reitera el PSC dia rere dia, tot i que ERC rebutja negociar amb els socialistes.

Aragonès contraataca amb la falta de finançament de Rodalies

📹 Aragonès reclama al PSC que li faci costat en l'acord de claredat, com defensaven els socialistes el 2016 https://t.co/T69I2qljcz pic.twitter.com/Pu09Xt3Vmk — NacióDigital (@naciodigital) September 27, 2022

El president de la Generalitat, que en aquest debat de política general fa respostes individuals per cada partit, ha retret a Illa que parlés dedurant bona part de la legislatura, i ha apuntat que hi ha "centenars de milers" de projectes a Catalunya en forma d'actius que van des de la ciutadania fins a la Generalitat.ha indicat el president, al mateix temps que ha admès que en algunes qüestions -com ara el desenvolupament de les renovables- no s'està avançant com pertocaria, malgrat el creixement en potència dels últims mesos. "Hi ha molt marge de millora", ha ressaltat el dirigent d'ERC, que ha demanat mésal PSC a l'hora d'arribar a consensos en política d'Interior.Aragonès, a banda, ha reclamat als socialistes -i, per extensió, del govern espanyol- que. Davant la petició d'autoexigència d'Illa, Aragonès ha retret al PSC el funcionament de Rodalies. "Venim anys de falta de finançament", ha apuntat el dirigent d'ERC, molest pels somriures que ha vist en les cares d'alguns diputats. Ha tret pit, en aquest sentit, que els quilòmetres de via construïts els últims anys al marge de l'alta velocitat són els que ha fet Ferrocarrils de la Generalitat.Aragonès ha recordat que el PSC,. En aquell moment, el primer secretari del partit era Miquel Iceta, ara ministre de Cultura i Esports, i integrant de la taula de diàleg. "Facin el que facin, la majoria independentista no es dissoldrà. La millor manera de votar és com persones adultes, pactant el procediment. Si no, no poden afirmar que Catalunya forma part d'Espanya per decisió lliure dels seus ciutadans. Si són federalistes, han d'admetre la celebració d'una consulta", ha ressaltat el president de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor