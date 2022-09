Ajuts per a l'educació i recursos per pagar lloguers: pla anticrisi de 300 milions per contenir la inflació

Més enllà de la proposta en l'eix nacional, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimarts durant l'inici del debat de política general diverses mesures per fer front a l'encariment de la vida. Un paquet d'iniciatives que s'han treballat conjuntament entre les conselleries de la Generalitat i que mobilitzarà prop de 300 milions d'euros per fer front a la inflació i la crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna, un "escut social", en paraules del president. Algunes d'elles es posaran en marxa de forma immediata i altres estaran condicionades a l'aprovació dels pressupostos de l'any vinent. L'objectiu és atendre les necessitats de les famílies més vulnerables però també arribar a les classes mitjanes. Hi haurà ajuts d'àmbit social per a sufragar l'escolarització, el lloguer i el transport públic per a joves, i també perquè les famílies més vulnerables puguin pagar la factura energètica. El Govern també mobilitzarà recursos per la producció d'energia renovable, projectes d'autoconsum i mesures d'estalvi energètic per particulars i empreses.



La mesura que més recursos preveu mobilitzar -100 milions d'euros- serà un ajut de 100 euros a les famílies amb rendes mitjanes i baixes que tenen fills escolaritzats entre Infantil 3 (I3) i 4t de l'ESO. El mecanisme previst és la deducció del tram autonòmic de l'IRPF, i ho podran gaudir les famílies dels 973.000 alumnes de l'escola pública i concertada. La posada en funcionament d'aquesta mesura, que busca fer front a l'encariment dels costos associats a l'escolarització, dependrà de l'aprovació dels pressupostos de 2023. Si tira endavant, les famílies no hauran de fer cap tràmit més enllà de tenir-ho en compte a l'hora de fer la declaració de la renda.

Les mesures energètiques, condicionades a l'aprovació dels pressupostos

Set mesures contra l'encariment



- Ajut de 100 euros per l'escolarització dels alumnes entre I3 i 4t de l'ESO



- Ampliació de la T-Jove fins als 30 anys



- Acceleració de la instal·lació de plantes de producció d'energia renovable



- Subvenció de projectes d'autoconsum per a particulars, empreses i comunitats



- Subvenció de mesures d'estalvi energètic a comunitats de veïns i empreses

La segona de les iniciatives, adreçada a les llars més vulnerables, és l'augment d'unaquest hivern, l'anomenat. L'ajut es posarà en marxa de forma immediata i se sumarà a la xifra que ja tenien previst obtenir aquestes famílies. Així, entre totes les bonificacions, segons el grau de vulnerabilitat, les famílies disposaran d'entre, amb els quals es poden adquirir entre 5 i 21 bombones de butà. El nou ajut, que mobilitzarà 8,8 milions d'euros, arribarà a les 100.219 llars que ja estan incloses en el registre del bo social tèrmic.Més enllà de les famílies i les llars vulnerables, els joves també són objecte directe de les mesures anunciades per Aragonès, tant en l'àmbit del lloguer com del transport públic. L'executiu mobilitzaràque podran aconseguir fins a 250 euros mensuals per pagar el lloguer segons els seus ingressos i el preu que paguen. Es posarà en marxai és una mesura pensada per als joves que no tinguin l'ajuda al lloguer estatal. Per altra banda, si s'aprova en els pressupostos, la T-Jove passarà dels 24 als 30 anys , una iniciativa que mobilitzaria 30 milions d'euros i que, si s'aprova,de l'any que ve.Més enllà de les mesures de vessant social, Aragonès també ha anunciat mesures d'àmbit energètic -totes elles dependran de l'aprovació dels pressupostos de 2023- amb les quals també s'avança cap a un canvi de model. La idea és mobilitzar més de. Per fer-ho, es buscarà principalmentde les instal·lacions inferiors a 5 MW mitjançant la digitalització del procés i la incorporació de més professionals, mesura que ha de permetreel temps màxim fins a autoritzar projectes de plantes i parcs de generació elèctrica renovable.També es promourà l'acceleració de la, mitjançant el reforç de laprojectes d'autoconsum per a particulars, empreses i comunitats amb l'objectiu de cobrir el total de les sol·licituds presentades, una mesura que mobilitzarà 51,3 milions d'euros. Per últim, amb la finalitat d'estimular, es mobilitzaran 11,5 milions d'euros -1,5 per comunitats de veïns i 10 per a empreses- per a la instal·lació de sistemes automàtics d'encesa i apagada de llums en espais comuns i instal·lacions.

