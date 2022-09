Aragonès planteja un acord de claredat per pactar un referèndum «efectiu» amb l'Estat

Conscient que elservirà de termòmetre per a l'estabilitat del, el president de la Generalitat,, havia preparat la cita al Parlament amb dues propostes que pretenen tenir recorregut: una bateria deper contenir els efectes nocius de la per valor de 300 milions d'euros i amb ancoratge parcial en els propers pressupostos - i un plantejament propi sobre l', que ha desgranat en la seva primera intervenció a l'hemicicle. Aragonès ha proposat que el sobiranisme s'agrupi per defensar un, prenent l'exemple canadenc, que permeti avançar fins a unpactat iamb l'Estat. La idea, per tant, té a veure tant amb relligar la posició de tots els sectors sobiranistes com per "reforçar" la posició negociadora de la Generalitat envers el govern espanyol en el marc de laCom ha plantejat el president aquesta opció? Ho ha fet com la manera per la qual Catalunya pugui "tornar a exercir" el dret a decidir, i posant com a exemple el que va passar entre eli el, i també el que va passar fa tan sols vuit anys entre el, que ara torna a reclamar una votació a l'administració britànica. "Vull fer-ho recollint el màxim suport i lade la societat catalana. Perquè com més gran sigui el suport, com més gran sigui el consens, més força tindrem per defensar la posició de Catalunya davant l'Estat. Més força tindrem en tot procés de negociació. Més força i més legitimitat tindrem a ulls de la comunitat internacional", ha remarcat el dirigent d'ERC, que ha insistit en la idea que la via de la "claredat" és la que aixopluga els-d'aquí a uns dies es compleix el cinquè aniversari de l'1-O- i permetria votar el més ràpid possible el futur del país. El, el 2016, va plantejar la via canadenca"[L'acord de claredat]supera les dificultats queara fa cinc anys. És la via per implicar a tothom en el referèndum. És la via perquè, i és la via que ens permet teixir les complicitats internacionals necessàries", ha reflexionat Aragonès. Només aquest referèndum "definitiu" -sempre acordat amb l'Estat- permetria "substituir" l'1-O, ha indicat. Segons el president, els propers passos es basaran en "enfortir" el consens al voltant d'aquest acord de claredat, que ha situat com una. La voluntat és que això es traslladi el 2023 a l'Estat, un cop la primera fase de la taula de diàleg resolgui la desjudicialització abans que acabi el 2022. La prioritat, ha apuntat, és aconseguir els "efectes" de l'amnistia, tenint en compte que una llei específica per despenalitzar totes les causes pendents no compta amb l'aval delalEl primer pas, ha remarcat el dirigent d'ERC, ésper començar a "superar el bloqueig". L'objectiu, segons el president, és aquest: "Posar fi a l'exili, posar fi a les causes judicials, posar fi a les inhabilitacions, posar fi a tota forma de persecució dels que simplement som independentistes, a les amenaces que patim, a l'espionatge que hem patit". També ha citat el cas d', diputada de la CUP, que aquesta setmana afronta un judici al Tribunal Suprem per no haver resposten el judici del procés, durant el qual l'extrema dreta exercia com a acusació. El judici a Reguant ha obligat a modificar el calendari habitual del debat de política general.Aragonès ha esquivat en el seu discurs elsque li feiaen l'agenda nacional -constituir la direcció col·legiada del procés, establir un front unitari a Madrid i aplicar canvis a l'enfocament de la taula de diàleg- i s'ha centrat en un camí que conjuga amb l'amb el govern espanyol quepretén falcar. Els republicans ja havien dit que la proposta del president tindria vocació de ser "" i "". L'aposta per una llei de la claredat pretén incorporar elsal bloc de pressió a l'Estat -En Comú Podem la va defensar la tardor del 2017-, sense que s'esquinci la suma independentista ambi la La formació d'Ada Colau va brandar la via canadenca per recosir les ferides que va deixar l'aplicació del 155 a Catalunya . Va ser, líder parlamentari dels comuns en aquell moment, qui va defensar aquell camí quan la via unilateral havia topat amb la paret de l'Estat.Comunicat a Junts i la CUP en les hores prèvies al debat de política general, el plantejament verbalitzat per Aragonès al Parlament s'emmiralla en l'acord segellat alque legitimava l'exercici delprèvia negociació entre les parts. A Palau s'han cuidat els detalls del discurs del president, pensat per enfortir elamb l'Estat -la taula entre governs s'ha de tornar a reunir en l'últim trimestre de l'any amb l'escenificació de progressos- i també per lligar en curt la relació amb els comuns, que ERC persegueix com a soci per validar els. Fonts governamentals recordaven aquest dimarts que, a banda de la complicitat d'En Comú Podem amb la llei de claredat, un percentatge substancial dels votants delavalen la negociació amb l'Estat en els baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) "Hem d'arribar a grans acords que ens reforcin com a país i ens facin avançar conjuntament", ha remarcat Aragonès en l'inici de la intervenció. Ja en aquell moment ha indicat que la resolució del conflicte polític amb l'Estat és una "qüestió de fons" que condiciona la situació actual, molt marcada pel context econòmic i també per les incerteses que sorgeixen del mapa europeu, com el resultat electoral a Itàlia . Davant de tot plegat, Aragonès ha anunciat la posada en marxa d'un pla anticrisi de 300 milions d'euros per mitigar els efectes de la pujada de preus . , entre les quals l'ampliació de lades dels 24 anys fins als 30. "És urgent multiplicar el esforços", ha ressaltat el dirigent d'ERC, que també ha volgut posar en valor que, malgrat la incertesa, les grans xifres macroeconòmiques han de servir per "dotar-se de confiança". En aquest context també ha situat la possibilitat de superar ladel 2019, l'últim any abans que aparegués la pandèmia i trastoqués el mercat global.En la línia del que ja va indicar la Generalitat la setmana passada , Aragonès ha certificat que no entrarà en capen matèria fiscal. El context està marcat per la supressió de l'impost de patrimoni a, pensat per captar grans fortunes catalanres, i també pel model que, segons el president, encarnen. Les "mancances", ha dit, provenen més del dèficit fiscal que no pas del model fiscal català. "El nostre model funciona, com demostra la gestió de la pandèmia", ha remarcat Aragonès, que en aquell moment era vicepresident econòmic. Segons ell, no es poden abaixar els impostos "a aquells que ho tenen més fàcil" perquè després s'acaben pagant les conseqüències. "No participarem d'aquestperquè en última instància qui paga la factura d'abaixar els impostos a l'1% més ric és el 99% de la població", ha ressaltat el president de la Generalitat.La intenció de l'executiu és la de no tocar cap figura impositiva en els propers pressupostos, malgrat que Junts -partit en el qual milita el conseller d'Economia,, que n'és membre de l'executiva- va aprovar al juliol una ponència en què s'hi defensa suprimir l'impost de successions i estudiar fer el mateix amb el de patrimoni. Aragonès no ha citat cap formació en concret per aprovar els futurs comptes, però s'ha referit implícitament a la-que el va investir- i els, amb qui va validar els anteriors pressupostos. Cap missatge favorable al PSC de

