Li donen hora d'aquí a dos anys per una ecografia a l'Hospital de Granollers

Detall de la cita que li han donat al pacient. Foto: Jaume Ventura Busquets

és un pacient quea l'Hospital de Granollers. Segons ha relatat l'afectat a Vallès Oriental Televisió (VOTV), el seu metge del CAP li va sol·licitar la prova per analitzar un dolor permanent que pateix en un peu. La resposta: té cita pel 29 d'octubre del 2024.Casasnovas també ha explicat que, en saber la data assignada, va preguntar a l'hospital granollerí si es tractava d'un error, però el centre li va respondre que tenen, per la qual cosa les llistes d'espera per casos no urgents com el seu es poden demorar fins a dos anys.L'afectat s'ha mostrat molt sorprès per la mesura. Ha detallat que té un problema en un nervi i que això li causa dolor a l'hora de caminar. Tambéde la comarca, com ara el de Sant Celoni o el de Mollet.En resposta a NacióDigital, el centre ha dit que "en moments puntuals d’alta demanda de proves diagnòstiques i de falta de professionals,, sempre amb criteri clínic,, determinants per als processos oncològics, i que són considerades proves diagnòstiques preferents". A més a més, el centre ha apuntat que la pandèmia va aturar la programació d'algunes proves no urgents i després de dos anys, "amb la reactivació de tots els processos diagnòstics també a l'atenció primària, s'ha incrementat considerablement la demanda de proves diagnòstiques".Per resoldre aquesta demora, l'hospital granollerí ha explicat quei que estan treballant per disminuir els temps d'espera de les proves diagnòstiques. També ha destacat que els pròxims mesos, el(que incorpora un nou TAC) i el(que permetrà l'ampliació del servei de diagnòstic per la imatge), i que treballen amb l'Atenció Primària per fer derivacions de pacients que no es poden atendre a l'hospital.

