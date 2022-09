Una misteriosa filera de llums es fa visible al cel de Catalunya: què és?

Des de Santcugat Sesgarrigues aproximadament a les 21.20 pic.twitter.com/Bcx2RuiKQt — Jasurtelsol (@Jasurtelsol1) September 26, 2022

Algú que hi entengui, això que acaba de passar per sobre de Barcelona son els Starlink d’Elon Musk? pic.twitter.com/j8RRvKUgAX — Sergi Rodon (@sergirt78) September 26, 2022

Una fila perfecta de línies lluminoses. Massa per tractar-se de simples estrelles. Si un s'hi fixa, fins i tot es poden detectar diversos colors: blanc, groc, blau i vermell. Això és el que han vist diverses persones al cel ennegrit dela nit d'aquest dilluns. Es tracta dels 52que l'empresa del multimillonari, va llençar dissabte a l'espai.El tren de satèl·lits Starlink ha passat en altres ocasions per Catalunya. La més recent, el maig de 2021. Des del 2019, se n'han enviat a l'espai 26 paquets d'una seixantena de satèl·lits, així que ja n'hi ha uns. Quan surt un tren, comencen a separar-se lentament fins que cadascun arriba al punt desitjat. Així, quan fa poc que s'han llançat, es veuen com una filera de 60 cossos molt junts.Molta gent els confon, per la seva llum, amb estrelles. Aquest fet es produeix pels panells solars que porten, que reflecteixen la llum del sol. El portalmostra en quin moment es poden veure des de qualsevol ciutat. Molts usuaris han compartit imatges espectaculars d'aquestes fileres de satèl·lits a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor