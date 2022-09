Dimiteix el president de RTVE, José Manuel Pérez Tornero

Elha presentat la sevaaquest dilluns a la tarda. El màxim responsable de la corporació pública estatal, nomenat el març del 2021 per consens al Congrés dels Diputats, deixa la seva posició després d'haver estat moltde mesosi divisió al Consell d'Administració.Mitjançant una carta, Tornero recorda que va ser "des d'un principi, conscient de la complexitat i dificultat de la tasca". Així mateix, també fa memòria de les paraules que ell mateix havia pronunciat anteriorment: "En el moment en què jo tingués indicis que el projecte que m'havien encarregat les Corts no fos viable, ho reconeixeria públicament i mai m'aferraria a la presidència.".El ja expresident de la corporació afirma que ja no es donen les circumstàncies per sostenir la viabilitat del seu projecte i conclou que és l'hora d'explicar "per què s'imposa fer un pas al costat". En la carta, Tornero repassa alguns dels seus èxits i apunta al clima del Consell d'Administració com a causa de la seva dimissió: "".Amb tot, el periodista exposa la seva intenció de presentar laa ladei a formar part del seu. Segons detalla, tornarà a la universitat amb la "satisfacció d'haver fet tot el possible" per contribuir a una corporació pública "plural i independent" i agraeix la confiança a les Corts i als grups parlamentaris per escollir-lo el març del 2021.

