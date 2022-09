El govern espanyol portarà Glovo a la fiscalia per la seva «rebel·lia» a la llei rider

La vicepresidenta segona del govern espanyol,, ha anunciat aquest dilluns que ell'empresa de repartiment a domiciliper obstrucció a la inspecció de treball.Segons Díaz, Globo se situa en una" respecte al compliment de la llei rider que obliga les empreses a contractar els seus repartidors en comptes de tenir-los com a falsos autònoms. El 21 de setembre Inspecció de Treball ja va imposar unade prop de 79 milions d'euros a Glovo per "vulneració de drets fonamentals" dels treballadors a Barcelona i València, i "obstrucció a la tasca de la inspecció"."Els anuncio aquí que instarem la Fiscalia General de l'Estat perquèdels treballadors", ha dit Díaz, perquè "no pararem, i el pes de la Llei recaurà contra les empreses que incompleixin aquestes normes", ha dit durant la seva compareixença a la Comissió de Treball del Congrés dels Diputats.

