La tercera nit de les festes de la Mercè es tanca sense aldarulls importants

La Guàrdia Urbanacap a les sis de la matinada prop de la plaça Espanya dedesprés de ferir-ne una altra al braç amb arma blanca, causant-li ferides lleus. Així ho ha confirmat el director general dels Mossos, Pere Ferrer, en una entrevista a Catalunya Ràdio.L'incident s'ha produït força després dels concerts i del desallotjament de l'espai. La tercera nit de les festes de la Mercè es tanca, però,a diferència de la passada nit quan es van detenir 12 persones i es van produir destrosses en comerços. Després d'això l'Ajuntament de Barcelona va anunciar diumenge una "redistribució" de la força policial per reforçar la zona de concerts de l'avinguda Reina Maria Cristina.Elha atès un total de 33 persones durant l'operatiu que tenia habilitat per les festes de la Mercè: 32 en estat lleu i 1 menys greu. Sis persones han estat traslladades a diferents centres sanitaris de la capital catalana.Segona dades de l'Ajuntament de Barcelona, aquesta passada nit han assistit. Una xifra semblant d'assistents que van acostar-se al nou escenari de la zona universitària amb actuacions de, entre altres.També s'ha registrat una participació de 120.000 persones al tradicionalque aquest any s'ha fet excepcionalment al passeig de Gràcia. I 80.000 més han gaudit del correfoc infantil.

