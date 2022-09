La nova marxa sobre Roma: tot el que significa el triomf de Meloni

Un euroescepticisme sota control, de moment

Regressió social a l'horitzó

Els riscos del tacticisme d'esquerres

A l'esquerra reformista se li gira feina

Els contrapesos del sistema

Els resultats han fet bons els pronòstics sobre les eleccions italianes . El bloc dels tres partits de dreta dura ha obtingut una majoria clara al Parlament i. A més, dins de l'aliança triomfadora, Per Itàlia, el partit neofeixista, que acabdilla, ha esdevingut la primera força. La líder ultra encapçalarà un govern de coalició amb la Lliga dei Forza Italia, de, molt afeblits.Just cent anys després de la, quanva arribar al poder a través d'un cop d'estat (octubre del 1922), una líder que prové dels rengles nostàlgics del règim mussolinià, serà primera ministra. Hi ha aniversaris que semblen senyals del destí. Mussolini va arribar beneït pels poders fàctics i pel rei Víctor Manuel III. Meloni sembla que és rebuda amb incomoditat pels poders establerts. El temps dirà.La italiana és la. Amb una inflació que aquest agost ha arribat a un 8,5%, un màxim històric, amb un deute públic entorn del 150% del seu PIB, amb un increment dels preus de l'energia que ha arribat al 45%, la gestió de la crisi es preveu difícil. Aquests són alguns elements que expliquen el moment que viu Itàlia i, de retruc, la Unió Europea Meloni ha demostrat ser una política flexible. Ha deixat enrere el seui durant la campanya tan sols s'ha referit a la necessitat de renegociar els fons europeus, que, entre préstecs i subvencions a fons perdut, freguen els 200.000 milions d'euros. El projecte europeista no és una causa impopular a Itàlia i Meloni, que ho sap, ha baixat el llistó del seu discurs patrioter parlant només de defensar millor els interessos nacionals.amb el nou govern de Roma. Si més no, a curt termini. La dirigent ultra, a més, ha subratllat el seu, potser amb més energia que Salvini i Berlusconi, més ambigus.Els tres partits de dreta dura han promès unaa empreses i famílies, però els dubtes sobre el camí que seguirà el nou govern són enormes. Salvini és, dels tres socis, el més reticent a polítiques de reducció de despesa, enfront una Meloni que apareix com a més dura en temes laborals i fiscals. Germans d'Itàlia proposa impostos zero per als joves emprenedors i reduir, però el seu programa concreta poc.Amb un deute elevadíssim i unaque marcarà de prop del nou executiu, el govern Meloni haurà de navegar una societat descontenta que dificultarà un gir cap a polítiques d'austeritat sobre les quals Meloni ha passat de puntetes. La insistència més ideològica en aspectes de valors i família i la sevaauguren tensions amb els moviments socials.Les eleccions anticipades han vingut després de la caiguda del govern que presidia l tecnòcrata. Una coalició d'ampli ventall, del, de centre esquerra, a Forza Italia i la Lliga, passant per un, ubicat en un populisme de protesta antielits i confusament esquerranós. L'M5S va guanyar les anteriors eleccions, el 2018, però no ha volgut assumir el cost de la gestió pragmàtica de Draghi i, davant unes enquestes negatives, va retirar el suport a Draghi el juliol passat.L'obsessió pels sondejos i el temor a quedar en una posició secundària van fer que l'M5S optés per pressionar un Draghi que no volia governar sense ells i forçar noves eleccions. Això tot i que en aquell moment, Meloni ja apareixia com una possible beneficiària d'un avenç electoral. El laboratori italià, que tants seguidors té a casa nostra, també assenyala els límits d'un excés de. En aquest cas, des de l'esquerra.Tot i la serietat del seu candidat,, i l'aposta per preservar l'estat social, el Partit Democràtic ha tornat a evidenciar dificultats per consolidar una majoria i resultar atractiu a un electorat cada cop més escèptic i desconnectat de la classe dirigent. Letta ha trobat poc espai entre el populisme de l'M5S i el del bloc conservador i el seu fracàs nodreix altre cop el debat sobre l'd'unes fórmules socialdemòcrates que han perdut encant o no saben comunicar prou bé la viabilitat del seu projecte.Els darrers mesos, elshan anat descomptant el triomf de Meloni i han perdut por davant aquesta eventualitat. Ha estat un procés paral·lel a la suavització dels missatges de la líder ultra, que ha passat de rebutjar el projecte europeu a parlar de simple. En un país on tradicionalment el poder polític s'ha mostrat incapaç de grans reformes estructurals, Meloni sembla conscient que amb les coses de menjar no s'hi juga. Tot indica que Draghi, tot i deixar el poder, estarà a prop i la figura del president de la República,, ben vist al Banc Central Europeu, a Brussel·les i al Vaticà, pot ser cabdal. Ja hi ha qui es pregunta quan caurà Meloni per donar pas, de nou, a un govern tècnic. Després de Meloni, Draghi?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor