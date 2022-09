Illa situa el 5è aniversari de l'1-O com un dia per avançar en el retrobament: «Poc a celebrar»

La recuperació de la festa socialista

El primer secretari del PSC,, ha demanat que el cinquè aniversari de l'1-O serveixi perquè tant Catalunya com Espanya facin unaper avançar i. Ho ha dit en la seva intervenció durant la celebració de laque el PSC celebra a la, i que ha viscut per primera vegada com a primer secretari dels socialistes, després d'agafar el relleu deel desembre de l'any passat., ha declarat Illa a una setmana de celebrar-se l'1-O. "Convido la societat catalana a reflexionar per no repetir errors. Reflexionar per avançar, no per anar cap enrere, i per buscar el camí del retrobament".Illa ha estat el protagonista de la jornada després que el president espanyol,, no hagi pogut assistir a la cita que tenia agendada per haver donat. El primer secretari del PSC només ha tingut bones paraules per al president del govern espanyol: "Sentim orgull per la resposta de Sánchez a la situació complexa" derivada de la guerra d'Ucraïna i de la situació després de la pandèmia, així com també ha valoratamb Catalunya "a través del diàleg"., ha repetit Illa, per deixar enrere el que ha titllat com, en referència a l'1-O.És per això que ha convidat a superar aquell capítol construint unon hi hagi lloc per tothom, i fins i tot ha fet referència a l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, quan va dir que "Catalunya és prou gran perquè hi càpiga tothom i massa petita perquè hi sobri algú". Més enllà d'aquest camí ampli, una vegada més, ha demanat al president de la Generalitat,, quei que treballi perquè s'acabi elper lao la situació d'interinatge al Parlament per la suspensió i no substitució de la presidenta Laura Borràs. "Estem construint un camí alternatiu a un Govern dividit, enfrontat i paralitzat", ha declarat.Així, en una intenció de marcar distància a la gestió actual d'ERC i Junts, ha marcat elque creu que han de dur a terme els socialistes en els propers mesos. Ha de passar, segons el dirigent socialista, per estar amb la gent "barri a barri" deixant enrere la política "de despatx". També peri no "dir a tot que no",per contrastar projectes i treballar sempre per la. En contraposició a aquest model, ha declarat el que creu que no ha de ser la política: discussions estèrils,permanent, presses, ofenses, tenir por a prendre decisions i el foment de l'antipolítica."Hem de garantir que ningú quedi enrere sense dramatismes ni lamentacions", ha afegit Illa. Dramatismes que considera que fa la dreta, a qui ha atribuït un discurs antipatriòtic i més, després dels últims moviments dea Andalusia i Madrid: "Què té de patriòtic enfrontar territoris d'un mateix país?", ha exclamat. Ha titllat de "mala fe" aquests últims moviments i ha alertat de les conseqüències que poden comportar: "Aquí les sabem", ha assegurat en al·lusió al moviment independentista. I ha contraposat una vegada més a aquest model del PP les: reforma laboral, gratuïtat de transport públic i impostos "temporals" a energètiques i banca.Aquesta festa tradicional dels socialistes se celebra amb normalitat per primera vegada des de l'inici de pandèmia de la covid. El primer any de pandèmia el PSC va decidir no convocar aquesta festa, i l'any 2021 ho va fer amb un aforament limitat a, una xifra molt baixa en comparació amb l'any 2019, quan segons l'organització van reunir unespersones. Abans de la intervenció d'Illa, diversos dirigents socialistes han pres la paraula i ho han fet amb un discursi adreçat a la complexitat del moment per la inflació i la crisi energètica.No ha pogut venir Sánchez, així que els socialistes han gestionat que a última hora hagi pres la paraula el secretari d'Organització del PSOE,, que en línia amb el que havia de ser el discurs de Sánchez, ha reivindicat la gestió socialista durant aquests últims anys, marcant tota la distància possible amb el seu principal rival, el president del PP,. Així, ha reivindicat que l'executiu socialista està fent unai des del sentit comú amb l'objectiu de dotar de drets i serveis la ciutadania. "Guanyarem el 2023. Oferirem solucions als nostres veïns des de la bona política, l'útil, davant del catastrofisme del PP. Oferim propostes i esperances amb drets i avenços que ens fan més lliures a tots. Això es diu socialisme".Seguint la línia del PSOE, el municipalisme ha donat el tret de sortida a les eleccions del maig. El primer tinent d'alcalde de Barcelona,, ja dot que els socialistes són, en totes les institucions, el partit que lluny de "generar problemes", en "soluciona". "davant d'una dreta del PP que s'obstina a defensar els privilegis de només l'1% del país", ha dit Collboni. El tinent d'alcalde, que també ha manifestat la seva voluntat de guanyar les eleccions municipals de Barcelona, ha erigit el PSC com la força capaç de "plantar cara a la ultradreta de Vox" però també a "que imposa enfrontaments i ruptura entre catalans". És per això que ha cridat Illa a obrir una nova etapa plegats, ell al capdavant de Catalunya el 2025, i Collboni a l'Ajuntament de Barcelona la primavera vinent: "".També dos dels pilars delhan tingut protagonisme en la jornada. L'alcaldessa de Gavà,, ha reivindicat el PSC com el partit que lluita contra la ultradreta i un PP que té unes prioritats que "poc tenen a veure" amb millorar el futur de la gent, i ha sostingut que el PSC ha de guanyar les eleccions municipals per avançar cap a una societat "inclusiva i no excloent". Al seu torn, l'alcaldessa de Sant Boi,, també ha erigit el partit com el que té alternatives a un "Aragonès que fa patir els catalans" i a un Feijóo "que genera frustració", i ha assegurat que tornaran a guanyar les municipals i les generals: "Estem organitzats", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor