El cap de govern d'Andorra fa el seu discurs a l'ONU en català

🗣El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, va intervenir aquest divendres en català a l'Assemblea General de l'ONU. pic.twitter.com/X7adNYuwlC — L'estaca (@esttaca) September 24, 2022

ha tornat a portar el català a l'ONU. El cap de govern de l'estat dels Pirineus, Xavier Esport, va intervenir aquest divendres a laen català. Precisament l'excap del govern d'Andorra Òscar Ribas va ser el primer a oferir un discurs oficial en català en una sessió plenària a la seu de les Nacions Unides el 28 de juliol de 1993, a Nova York.En una intervenció històrica,Va citar Ramon Llull, Ausiàs March i Salvador Espriu, i va marcar el domini lingüístic de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar. "És en la llengua de Ramon Llull, Ausiàs March i Salvador Espriu […] que he vingut davant aquesta Assemblea a parlar de pau, llibertat i fraternitat", va dir el mandatari en aquella compareixença als Estats Units.En aquesta ocasió, Espot no ha centrat el seu discurs en la llengua, sinó que l'ha utilitzat amb naturalitat per expressar-se en relació a altres qüestions. Espot“per afrontar els reptes globals i comuns des de la responsabilitat i el compromís que vam contraure fa vint-i-nou anys amb l’aprovació de la nostra”.La lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica, l’educació i la igualtat de gènere van centrar bona part de la intervenció del cap de govern andorrà, que també va destacar l’Agenda 2030, els 17 ODS i el Nostre Agenda Comuna com a “que posen data als objectius que cal assolir per poder reconstruir un món millor on els drets humans, pilar de les Nacions Unides, siguin la pedra angular de les nostres accions”.Xavier Espot va tancar la seva intervenció expressant el "ferm compromís" d’Andorra de contribuir en la defensa d'un món “amb un desenvolupament econòmic més eficient i sostenible”.

