Borràs assegura que «aquest Govern no avança cap a la independència»

ha assegurat aquest dissabte que el Govern actual "". Ho ha fet en una entrevista a l'Ara, on ha defensat que "la qüestió no és entrar o sortir del Govern", sinó el camí que es pugui fer cap a l'autodeterminació. "", ha dit en referència a ERC. La presidenta suspesa del Parlament ha llençat un dard als republicans: ", quan contreuen acords els compleixen".En l'entrevista, Borràs, que s'ha declarat "la primera turullista", ha recordat que. Per assolir aquest objectiu, la presidenta de Junts ha descartat de nou el model "civilitzat", en el qual cal "formar part d’un estat que reconeix l’autodeterminació", i ha tornat a apostar per la unilateralitat. ", és el que vam practicar l’1-O", ha afirmat.Borràs sosté que el seu partit no imposa condicions a Esquerra, sinó que es tracta simplement d'"acords signats". En aquest sentit, recorda que "l'acord deia que hi havia d’haver una direcció estratègica del moviment i unitat a Madrid". "li costi tant dialogar amb els independentistes catalans", diu sobre els seus socis de l'executiu.La presidenta de Junts ha recriminat als partits la seva suspensió: "Si parlem en termes de, fins ara el practicava l’Estat.". A més, ha insistit que "no va ser una decisió jurídica", sinó que es tracta d'una decisió "política" i que s'hauria pogut evitar. A més, Borràs continua dient que "no hi ha cas" i que demostraran que no hi ha hagut cap delicte: "Hi haurà sorpreses", ha anunciat.

