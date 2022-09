Resposta de Giró a Junqueras: «No es tracta de si es pacta amb uns o altres, sinó de fer uns bons pressupostos»

El conseller d'Economia i Hisenda,, ha defensat aquest dissabte obrir converses també amb el PSC per negociar els pressupostos per a l'any que ve. "No es tracta de si es pacta amb uns o altres, sinó de. I per això estem parlant amb diverses formacions", ha assegurat Giró en declaracions a l'ACN.El conseller ha respost així al president d'ERC, Oriol Junqueras, qui en una entrevista també a l'ACNi que, alhora, el conseller d'Economia, Jaume Giró, vulgui pactar els pressupostos amb el PSC. Segons Giró, la seva responsabilitat com a conseller, és elaborar uns comptes donin resposta "al que està per venir".El conseller Giró ha manifestat queentre partits independentistes, perquè és això el que provoca desafecció a la ciutadania". "Per tant no ho faré ara", ha afegit. Giró també ha assenyalat que els pressupostos també han de servir per "" perquè "és el que s'espera d'un Govern". "No és una qüestió d’afinitats personals, és una qüestió de responsabilitat política", ha insistit.Per Giró, "ara és el moment de posarper preparar el país per a l'hivern". "Tenim un recursos que ens permetran fer uns pressupostos expansius, i això és una bona notícia. Si a més d'això, aconseguim que siguin uns pressupostos que comptin amb l'aval d'una majoria àmplia, estarem fent, donades les circumstàncies,i, sobretot, un favor al país", ha indicat.Per últim, el conseller d'Economia ha indicat que "dir-li que sí a tot, i després a Catalunya fer com si no el coneixes". En l'entrevista d'aquest dissabte al matí, Junqueras carrega contra el conseller Giró per obrir la porta a pactar els pressupostos de la Generalitat per al 2023 amb el PSC, en una posició que creu que té una "coherència millorable"."Com és possible que un partit que es planteja abandonar el Govern perquè considera quei, en canvi, els seus consellers creuen que els pressupostos s'han de votar amb aquells que estan en contra de l'amnistia i l'autodeterminació, i consideren que han deal partit que hi està en contra?", es pregunta.Junqueras veuque els comptes s'acabin pactant amb el PSC, perquè creu que allunyaria el Govern dels seus objectius sobre l'amnistia i l'autodeterminació.

