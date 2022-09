Tarragona, inundada per Santa Tecla

Procureu no posar-vos malalts avui... tindreu que anar a urgències de Sta. Tecla amb barca...🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ (rebut x wats)... pic.twitter.com/NhWbKMjGKb — XAVIΣЯ VALΣЯO 🚛😷🧤🚛 (@xavier_valero) September 23, 2022

Alerta #INUNCAT



Precipitacions intenses a #Tarragona



Extremeu les precaucions i eviteu circular per zones on es produeixin inundacions pic.twitter.com/RLdlzkZL7B — Protecció civil (@emergenciescat) September 23, 2022

Entrada d'urgències a l'hospital Santa Tecla de Tarragona, una vergonya!!! pic.twitter.com/p8ME75Bqac — Annu.73 (@orinalpuntcat) September 23, 2022

La ciutat deestà vivint des de primera hora de la tarda unaque ha provocat diversesen diferents punts., el, el barri del Port o fins i tot lahan experimentat episodis de grans concentracions d'aigua, en una tarda que s'havia de caracteritzar per imatges molt diferents.I és que laera una de les cites més esperades després de dos anys de pandèmia i restriccions, i a partir d'un quart de set de la tarda s'havia d'iniciar una cita ineludible per als més devots de la patrona de Tarragona. Per ara es desconeix quina és la decisió de l'Ajuntament.Les imatges de carrers inundats han omplert les xarxes socials. La tempesta ha afectat no només els vehicles que circulaven pels carrers, sinó també alguns edificis, amb els baixos inundats. És el cas, per exemple, d'Urgències a l'Hospital Joan XXIII.

