Així seria una guerra nuclear entre Rússia i l'OTAN, segons un simulador

L'explosió de lesque va llençar els Estats Units a les ciutats japoneses d' Hiroshima i Nagasaki i que van donar fi a la Segona Guerra Mundial van ocasionar entrei gairebé incomptables ferits de gravetat. 77 anys després, el desenvolupament armamentístic de les potències ha assolit límits abans inimaginables. Per això,desperta tanta por i preocupació.Els investigadors de laUniversitat de Princeton, als EUA, van realitzar l'any 2019 un simulador que explica els efectes devastadors que tindria l'hipotètic conflicte nuclear. Amb la intenció de, els científics van elaborar el vídeo, que detalla com es desenvoluparia la guerra nuclear, amb base a l'estratègia militar de cada potència, i quina afectació tindria a cada territori.Una de les conclusions més preocupants és que el conflicte deixarianomés en les primeres hores. Així, un dels creadors del simulador, Alex Glaser, ha informat que "les conseqüències pel món serien devastadores". A banda de les víctimes mortals inicials, es produiria una, entre altres, fet que augmentaria significativament els afectats., va sentenciar l'investigador.Per elaborar el simulador, els creadors van tenir presentpel que fa a la invasió russa d'Ucraïna, així com els objectius nuclears, el potencial armamentístic i les estratègies "previsibles" que durien a terme en cas de l'hipotètic escenari de conflicte.Tot i que els experts coincideixen en el fet que, ara per ara,, apunten que "és una de les crisis més greus des de la guerra freda". A més, indiquen que un conflicte nuclear propiciaria una, de la qual seria molt difícil recuperar-se.El simulador s'ha recuperat uns dies després que Vladímir Putin amenacés Occident amb fer ús del seu armament nuclear mobilitzés 300.000 reservistes per la guerra amb Ucraïna. Una advertència que no ha canviat l' estratègia de la Unió Europea , que continuarà aplicant

