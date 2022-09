Enquesta | Prohibiries fumar a entrades d'escoles, marquesines i terrasses?

El Departament deestà preparant una llei que declararà espais lliures deldel, i, per tant, no s'hi podrà fumar, espais públics com les entrades d'escoles, les parades d'autobús o les terrasses d'establiments. Així ho ha explicat el conseller de Salut,, a Els Matins de TV3.El conseller també ha concretat que estan acabant de redactar la norma, que elpodria presentar-la "en les pròximes setmanes" i que després haurà de seguir el tràmit parlamentari. El conseller ha detallat que aquesta és una llei que pot tirar endavanti que ho farà. I tu, prohibiries fumar a entrades d'escoles, marquesines i terrasses?

