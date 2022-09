Anar a fer la compra en taxi i altres peripècies: les conseqüències de la vaga d'autobusos

Cues per entrar a un autobús en direcció a Roquetes, Nou Barris, per la vaga a TMB Foto: ACN / Marta Vidal

Recursos en plena vaga

Una quinzena de persones esperen a una parada del Carmel, davant d'un autobús aliè a TMB Foto: David Cobo

Seguiment i futur immediat

Assemblea, aquest dijous, a les cotxeres de Sants per decidir el futur de la protesta d'autobusos de TMB Foto: CGT

El carrer Escorial del districte de Gràcia, a Barcelona, vivia aquest matí una escena paradigmàtica de les alteracions quotidianes que implica. En aquest cas, la dels conductors d'autobusos de TMB . Els passatgers s'acumulaven als voltants de les marquesines de la zona baixa d'aquest carrer, amb doble parada, mentre no hi havia cap previsió horària d'arribada de la línia que esperaven i els dispositius mòbils que exhibien, enganxats a la mà, aquesta vegada no els aportaven cap salvació. "He obert l'app 'Proper bus Barcelona', que sempre em funciona i, mira, totes les línies diuen el mateix "sense dades". Així és impossible", resumia la Marina, de camí a la feina. Com ella,Ha aprofitat la improbable arribada d'un taxi amb la llum verda encesa i s'hi ha capbussat ràpidament. Primer el carret, després ell. Tots dos al darrere., ha dit. El conductor ha preguntat: "A quin?". I immediatament la conversa ha quedat atrapada a l'interior d'unes portes del taxi que s'han tancat.A la parada han quedat una quinzena de persones esperant i repassant amb la mirada cadascun dels taxis que seguien brullant carrer amunt, tots ocupats. ". No hem parat", comenta el José, taxista.Són la contrapart beneficiada d'una vaga que busca que. La seva demanda recorda que l'IPC ha pujat al voltant d'un 10% i que això s'ha de reflectir en una millora de les condicions laborals. En no trobar cap punt d'acord proper, el comitè d'empresa de TMB va mantenir una aturada laboral deque ha començat aquest dijous i que es mantindrà durant 8 dies més, impregnant de complicacions de mobilitat les. Si res no ho atura, a partir de demà la vaga se seguirà fent per franges. Es faran aturades laborals de 2h a 4h, de 10h a 12h i 21h a 23h.La pressió dels conductors d'autobús, però, s'ha concentrat amb especial força a aquest dijous. L'aturada laboral afecta tota la jornada sencera. I això s'ha notat amb contundència a punts com, on s'han vist llargues cues des de primera hora del matí a línies com la, constatava l'ACN. Igualment, si en aquests punts s'han deixat veure els efectes de la vaga pel volum de persones, en altres zones ho han fet per la intensitat de les queixes dels usuaris. Punts com, amb poques alternatives de transport i amb una forta dependència del busos de línia, han presenciat una indignació gens dissimulada entre usuaris de l'"Tinc una persona dependent a casa i ja s'haurà despertat, no puc estar-me més de mitja hora esperant un autobús. Per molt que hi hagi una vaga,, diu la Maria, a l'entorn de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Hi ha anat a fer-se unes proves mèdiques a primera hora. A l'anada, l'ha portat la filla. A la tornada, s'ha trobat la sorpresa de l'aturada laboral. "Li he preguntat a la meva filla i, comenta, quan ja eren prop de les deu del matí i encara no havia arribat el seu autobús.A l'entorn del bar Las Delicias, icona del Carmel, una quinzena de persones coincideixen també a l'espera de les línies, principalment. "Jo aquest matí per substituir el bus he acabat agafant bicing, i he llogat una moto per minuts, després. Perquè tenia pressa. Ara ja m'és igual. Penso esperar fins que passi el bus", deia el Joan, esperant per tornar a casa seva a l'Eixample. "Hi haurà moltes zones que ni ho notaran perquè tenen metro per tot arreu, o trens., afegeix la Paquita García.Mentrestant, els busos que volten, amb el cartell que diu "autobús amb serveis mínims" estan especialment carregats de gent.i baixa a tocar de la plaça de Sanllehy clama: "Estava tan pressionat que. I ha funcionat. S'ha fet un petit cercle perquè pogués respirar bé", relata el Miguel, de 73 anys.Aquest ha estat un dels efectes que durant les primeres hores,, hagin circulatdels autobusos, pels serveis mínims fixats per Treball de la Generalitat. La resta d'hores del dia només està estipulat que hagin de passar un de cada cinc vehicles del transport habitual.Una situació que canviarà durant els dies de la Mercè, entre demà i dilluns vinent. Quan es facin les aturades parcials, es reclama que hi hagi una presència del 33% de serveis mínims. La resta de dies, fins al 30 de setembre, es mantindrà un 20% dels trajectes habituals.Almenys aquesta és la previsió actual, després que les relacions s'hagin trencat i aquest mateix migdia, en una assemblea a, s'hagi refermat la voluntat dels treballadors de TMB de mantenir la vaga i d'ampliar-la a l'octubre amb noves protestes sense data. "No sembla que hagi de canviar res, perquè l'empresa ens va deixar de proposar res nou dimarts al migdia. No ens ha quedat una altra opció", apunta el delegat de la CGT al comitè d'empresa, Ramiro Garcia.La defensa de TMB és que ja han fet plantejaments per arribar a un pacte, però que les peticions dels sindicalistes són maximalistes. A més, respecte a la petició d'augmentar el sou perquè no la crisi no faci perdre capacitat econòmica als treballadors, l'empresa pública addueix que la llei de Pressupostos Generals de l'Estat estableix un màxim d'increment salarial del 2% aquest any. Per a Garcia, però, això no és cap escull., valora el portaveu de la CGT.Segons el comitè d'empresa, el seguiment de la vaga ha estat del 95% dels treballadors, apuntaven a aquest migdia. L'empresa pública, al seu torn, remarca que no s'han produït incidències.Aquesta protesta, doncs, es manté de moment com un focus de complicacions en la mobilitat que no té un final clar. De bon matí, els treballadors en vaga han feti han reclamar la dimissió de la tinent d'alcaldia i regidora de Mobilitat, Laia Bonet. Ara prometen mantenir el pols si no arriben noves propostes per part de l'administració.

