El Govern posa en marxa un moneder digital per sumar la targeta sanitària al mòbil

Com funciona?

El mètode de funcionament de "La meva cartera" és molt senzill. Per poder-la instal·lar al mòbil només s'han de seguir tres passos: Utilitza el navegador del teu dispositiu mòbil per accedir al web lamevacartera.gencat.cat/ Instal·la el portal web a la pàgina d'inici del teu dispositiu mòbil per tenir-lo sempre accessible. Identifica't amb l'IDCAT mòbil o amb un certificat digital compatible. Les targetes disponibles es descarregaran de manera totalment automàtica a la cartera digital. Així, si el pas es fa a partir del 27 de setembre, la targeta sanitària apareixerà en pantalla cada cop que s'obri l'aplicació.



Quines targetes es podran incloure?

Les targetes prioritàries que es podran incloure amb un calendari força ràpid són totes aquelles que estiguin vinculades als serveis oferts per la Generalitat de Catalunya. Així, més enllà de la sanitària, que entra en funcionament el dia 27 de setembre, el conseller Puigneró ja ha avançat que per a l'octubre es preveu la incorporació de la segona. Segurament, tot i que encara no està confirmat, serà el carnet de família nombrosa. D'altres que també estan a la llista són la T-Mobilitat o els carnets de biblioteques públiques.



Pel que fa a les targetes de serveis privats, el conseller ha anunciat que estan treballant perquè la primera es pugui incorporar a l'aplicatiu abans d'acabar l'any. "Neix en la voluntat de créixer i arribarem a acords amb tothom qui vulgui", ha aclarit Puigneró, sense detallar quines empreses s'han interessat per l'aplicatiu.

. El conjunt de la ciutadania de Catalunya podrà gaudir d'un moneder digital on dur totes les seves targetes de serveis de la Generalitat en un únic espai al mòbil a partir del pròxim 27 de setembre. "és, segons ha detallat el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals,, unAquesta nova eina impulsada per la Generalitat vol ser elde Catalunya per donar usabilitat i seguretat a un cop de clic als ciutadans. "És tan senzill com", ha detallat Puigneró. Serà, doncs, una manera de presentar-se digitalment davant de tercers d'una manera més propera, fàcil, còmoda i segura. Amb el lema "Tu, al mòbil", el nou moneder català vol representar cadascuna de les nostres múltiples identitats en l'ús quotidià.Des de la sala Francesc Cambó del Recinte Modernista de Sant Pau, Puigneró ha anunciat que latargeta que estaràa "La meva cartera" serà la. Ho ha fet acompanyat del conseller de Salut,, qui ha assegurat que era "clar" que la primera havia de ser la sanitària: "És la que més s'utilitza, la tenim tots només per residir a Catalunya i perquè en format targeta ens dona identitat".Serà, doncs, a partir delquan les 3.200de Catalunya podran llegir les targetes sanitàries electròniques des de "La meva cartera" perquè els usuaris puguin tenir accés a la seva medicació, tal com ha explicat el president del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas. Tot i això, ha remarcat, però, quecom fins ara i serà de manera progressiva que els usuaris s'adaptaran a la nova modalitat.Respecte a aquesta targeta física, a més, el conseller de Salut ha assegurat que no tots elsestan capacitats per fer la lectura digital i, per tant, per ara se seguirà fent ús de la. Són només el 40% del total de Catalunya, i el 60% restant està previst adaptar-los durant el 2023.Elde crear una carterai no afegir les targetes a la del mòbil, segons ha detallat la directora general de serveis digitals,, és elque permet el nou aplicatiu. A més, des del Departament treballen perquè sigui l'aplicació qui avisi els usuaris quan un carnet estigui a punt de caducar, una facilitat que amb el wallet dels mòbils no es podria oferir. "": aquest és l'objectiu de "La meva cartera".

