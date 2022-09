La pluja amenaça la Mercè amb Barcelona en perill per ruixats intensos

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Divendres 18.00 a 24.00 TU



➡ Dissabte 00.00 a 06.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟡 1/6 pic.twitter.com/mY1WLRXEbs — Meteocat (@meteocat) September 22, 2022

Laserà per primer cop sense restriccions per la pandèmia, però la festa pot no arribar a ser completa, ja que la previsió peres consolida i deixaen perill per ruixats intensos. Això és el que preveu el(Meteocat), que situa els episodis de més alerta durant la matinada d'aquest divendres a dissabte, en què ja es produiran els primers actes de la festa a la capital catalana.En els moments d'alerta, es poden acumular a Barcelonai els xàfecs poden anar acompanyats de. Malgrat que durant la resta del dissabte, a partir del matí i durant la tarda i la nit, desapareixerà el perill d'de la pluja, els aiguats es poden mantenir durant tot el dia a la capital catalana.També entre la tarda d'aquest divendres i la matinada de dissabte l'alerta per ruixats intensos s'estendrà a bona part del país. Així doncs, el, el, el, el mateix, el, l', eli eltambé se situaran en perill moderat.

