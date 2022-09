Detenen la parella de la jove de 21 anys morta a Campdevànol

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) delshan detingut la nit d'aquest dimecres un home per, presumptament, haver matat la seva parella a Campdevànol, al Ripollès. Es tracta d'unaen un pis del poble. La policia ha rebut l'avís cap a. Ambulàncies deli Mossos d'Esquadra s'han dirigit fins al lloc dels fets, a la zona del carrer Puigmal, i han trobat el cos sense vida de la noia.Segons han explicat fonts dels mossos a, s'està investigant els motius de la mort. De moment, però, els Mossos només han confirmat la mort de la jove i detallen que el forense ja s'ha desplaçat fins a la localitat per investigar les causes de la defunció.La notícia arriba a Campdevànol just l'endemà de ladel poble. Des de dijous passat la localitat ha estat de festa i aquest dimecres ha deixat enrere la celebració amb la tràgica notícia.

