Biden titlla Putin de «despietat» a l'assemblea de l'ONU

El president dels Estats Units,, ha qualificat el president rusde "" per la posició que manté des que va iniciar la guerra d'Ucraïna. "", ha apuntat aquest dimecres durant el seu discurs a l'assemblea general de l'que s'ha celebrat a Nova York.Pel dirigent nord-americà, les darreres amenaces nuclears de Putin són "una", pel qual, en la seva opinió, cal que Moscou pateixi represàlies. "", ha defensat. Biden ha subratllat que una guerra nuclear "no pot ser guanyada", pels enormes danys que generaria. Tanmateix, ha assegurat que els Estats Units es mantindran "" davant l'agressió russa.Tot, el dia que Putin ha amenaçatd'utilitzar els seus míssils de destrucció massiva en el moment que el seu territori es vegi amenaçat de manera clara "per l'". A més, el president rus ha impulsat un decret per a dur a terme una "" per aturar l'ofensiva ucraïnesa.

Al seu torn, la Xina també s'ha pronunciat al respecte. El govern de Xi Jinping ha trencat el seu silenci per demanar una resolució pacífica de la guerra. No obstant això, ha defensat que cal trobar una resposta a les "legítimes preocupacions" per la seguretat territorial de "tots els països", amb el que ha estat un dard per l'OTAN.

