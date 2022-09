Aragonès avança que la proposta per l'autodeterminació buscarà sumar «tots els demòcrates»

Una "proposta àmplia" per l'autodeterminació més enllà de l'independentisme. És la proposta que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, preveu formular durant elque se celebrarà la setmana vinent al Parlament. Una proposta que també anirà enfocadano només els que defensen la independència, "sinó". Així ho ha detallat el president català durant una atenció als mitjans al peu del Capitoli, a, en el marc de la visita que està fent aquesta setmana als Estats Units.Des de la ciutat nord-americana i després d'haver-se reunit amb la direcció de l'empresa Oracle i amb el congressista del Partit Demòcrata per California, ha assegurat que farà aquesta proposta enfocada a, com ja va anunciar el mes d'agost. A més, ha insistit que està convençut que un referèndum "és la millor manera de resoldre el conflicte" perquè considera que és la proposta més "inclusiva i democràtica".A les portes del debat de política general que arrenca el dimarts a les 11:30 hores amb la intervenció d'Aragonès, ha demanat als partits que l'afrontini que presentin propostes, i ha apuntat que el seu discurs també abordarà elsper les conseqüències de la crisi de la guerra d'Ucraïna.Aragonès, que va arribar dilluns a Nova York per participar en la Setmana del Clima i trobar-se també amb representants de l'ONU, ha assegurat que en les diverses trobades que ha tingut aquests dies ha constatat que existeixper conèixer la situació política de Catalunya, i en aquestes converses ha explicatque ERC defensa mantenir amb l'estat espanyol.Així mateix, durant la reunió que ha mantingut amb el diputat demòcrata, ha explicat la polèmica sobre eli ha destacat el fet que el govern espanyol hagi "mirat cap a", però ha insistit que continuaran treballant perquè hi hagi un retiment de comptes. Precisament avui al Parlament s'ha posat en marxa la comissió d'investigació sobre el Catalangate que té el propòsit d'esclarir els fets i trobar responsables.

