La Mercè de la normalitat engega aquest divendres i ho fa amb l'aposta deencara més. Barcelona comptarà enguany ambrepartits per la ciutat, en barris on habitualment no es feia cap acte, per apropar la festa major a tots els ciutadans. Entre aquests hi ha la-que tindrà un nou escenari de concerts- i el, un espai inaugurat l'estiu del 2021 que s'ha convertit en punt de trobada dels habitants d'un dels barris més perifèrics de la capital catalana.. Dues veïnes de Ciutat Meridiana que gaudeixen del nou parc amb els seus fills es mostren satisfetes de tenir "finalment" una jornada festiva al barri durant la Mercè., clama una tercera des del banc del costat mentre s'apropa lamentant que ells també paguen els impostos de la ciutat i no tenen cap benefici. El nou escenari del Parc de l'Aqüeducte serà und'un barri gris, "abandonat" i amb una situació dealarmant. Ciutat Meridiana és, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, el barri de la ciutat on laésamb 10.739 euros d'ingressos anuals.Aquest diumenge, si la pluja ho permet , és el dia escollit per transformar el parc amb un espai per riure i divertir-se. La programació de la Mercè incorpora un dia sencerde diferents agrupacions i artistes vinculats a l'ONG. "És veritat que tenim necessitats [al barri], però les festes sempre donen ànims", asseguren la Maria Candelaria i la Carme, dues vídues que fa més de 50 anys que viuen al barri, mentre donen un passeig pel parc abans de l'ocàs. I és que Ciutat Meridiana, coneguda com a Villa Deshaucio , és la regió de Barcelona ambi hi ha molt. En aquest sentit, l'històric president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana,, es mostra descontent per la decisió del consistori: "Les? Sí, estan bé, però".Un passeig ràpid per Ciutat Meridiana confirma que el barri no està en les millors condicions. Edificis grisos, a tocar uns dels altres i amb un estat d'insalubritat visible; escales mecàniques trencades, que obliguen tothom a pujar i baixar per les manuals infinites, i locals tancats, amb només l'excepció dels comerços d'alimentació 24 hores. "", lamenta la Carme, recordant temps passats i fent referència als nous espectacles que podran veure aquest cap de setmana. "Que no s'oblidin de posar, perquè lesal barri no són", recorden la majoria de veïns, fent referència a les múltiples festes que s'organitzen de manera espontània a les places i carrers qualsevol nit.La tristesa de l'ambient, però, no és palpable al parc de l'Aqüeducte, on nens i adults gaudeixen de la poca verdor que té el barri, a tocar de Collserola. Asseguts en un banc hi ha l'Ángel i la Manuela, venen de fer el seu rutinari passeig i comenten en veu alta que "", una situació insòlita. Fa gairebé 50 anys que hi viuen, des que es van casar, un procedent de Saragossa i l'altre de Sevilla, i cap dels dos ha vist mai cap acte de la Mercè a la zona. Ara, tot i que els fills els insisteixen amb el contrari, volen quedar-se a la zona barcelonina que els va acollir, tot i assegurar que "no és el mateix" que quan van arribar. "", sentencien tots dos, recordant que anys enrere era una zona tranquil·la i còmoda per viure i que actualment s'hi viuen constantment escenes de crits, soroll nocturn i brutícia.Metres més enllà hi ha una pila de nens jugant a futbol, uns adolescents fent partides ràpides de ping-pong i un grup d'adults fent estiraments, previs a una classe de gimnàstica open-air. El nou parc ha donatal barri i tots els veïns ho celebren. Alhora, però, Ciutat Meridianaque "estan" i que el" per millorar les condicions del barri. Les paraules les pronuncien sense pèls a la llengua la Montse i la Patrícia, dues mares d'entre 40 i 50 anys que asseguren sentir-seal seude tota la vida. "Puges les escales de l'edifici i et trobes una bosseta amb cocaïna, la nena et pregunta què és i no saps què respondre-li", explica la primera, mentre la segona segueix "o et truquen al timbre a les tres de la matinada perquè volen comprar droga i s'equivoquen de pis". La situació és greu i el consistori n'està al cas. Això és el que, de fet, denuncia Bravo: "Faran aquest acte costant molts diners mentre hi ha tantaal barri".Mentrestant, el regidor del districte de Nou Barris a l'Ajuntament,, remarca lad'aquest nou escenari: "És unmolt bo que la Mercè arribi a ciutat Meridiana perquè és un barri llunyà del centre festiu i poc receptor d'aquests esdeveniments". "que això passi", insisteix Marcé davant dels comentaris -que considera "poc adients"- que critiquen la nova zona festiva d'aquestes festes. En aquesta línia també es pronuncia la Maria, una noia d'origen marroquí que fa sis anys que viu al barri i que ara vetlla la seva filla de tres anys mentre juga en un gronxador amb amigues de l'escola. "Ella està molt, em pregunta sovint quan serà l'espectacle amb pallassos que els han explicat a l'escola", explica sense treure ull de la nena que, curiosa, s'apropa i s'amaga darrere les cames de la mare."Els veïns diuen estar contents, però nosaltres, com a associació, veiem la falta d'habitatge, de llocs de treball, d'equipaments de tota mena...". Filiberto Bravo, amb una visió genèrica de la situació a Ciutat Meridiana, veu la creació del nou escenari una "".és un clàssic, els polítics només el visiten en període electoral i, a més, assegura que tot ha estat previst amb "molt", un fet que afectarà la rutina diària dels veïns, sobretot en temes d'aparcament. Marcé, però, recorda que lestenen el seu recorregut "més enllà d'altres polítiques locals" i assegura que "són" per als veïns.

