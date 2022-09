Els russos, en pànic: esgotats els bitllets d'avió per abandonar el país

Tot venut ja. Dissabte ja es ven per uns mòdics 2.900€ només anada. pic.twitter.com/qBotQDgxhY — Lluís (@lluiv_) September 21, 2022

El pànic s'apodera dels russos després de la "mobilització parcial" anunciada pel president del país. Els bitllets d'avió per abandonar el país s'han esgotat pels pròxims tres dies, i el dissabte, el primer dia encara disponible, es venen a preus desorbitats que s'apropen als 3.000 euros. Cal recordar que el ministre de Defensa rus,, ha afirmat que es mobilitzaran uns 300.000 reservistes per a laa Ucraïna.A l'alarma generada per l'anunci del president rus s'hi suma que hi ha molt poques vies per abandonar Rússia a través de l'aire. Ja des de l'inici del conflicte, Europa va decidir tancar l'espai aeri per als vols procedents del país invasor i ara mateix els únics països propers als quals es pot viatjar des de Rússia sónUna de les últimes opcions que resta als russos, aquesta una mica més llunyana, és desplaçar-se fins a, als. Allà, els preus amb vols només d'anada tenen un preu que s'alça fins als 5.000 euros. Sigui on sigui, la majoria dels bitllets que es reserven són també només per anada, fet que demostra que molta gent està intentant abandonar el país sense data prevista de tornada.Així doncs, el missatge de calma de l'executiu rus recordant que només els, principalment aquells amb experiència, serien cridats a files, no hauria estat efectiu per controlar la ciutadania russa. La "mobilització militar" parcial de la població és la resposta de Putin a la, que ha sorprès les forces armades invasores.Per altra banda, l'escalada militar de Rússia ha tornat a posar sobre la taula l' ús d'armament nuclear . Putin ha amenaçatd'utilitzar els seus míssils de destrucció massiva en el moment que el seu territori es vegi amenaçat de manera clara "per l'". En el missatge televisat en què ha anunciat la "mobilització militar" parcial de la seva població, Putin ha assenyalat els països occidentals com els responsables de l'escalada del conflicte. També ha afirmat que "volen destruir Rússia" i "sotmetre-la a un xantatge nuclear".​​​​​

