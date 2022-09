Giró respon a l'OPA andalusa per captar fortunes catalanes: «Per això volem marxar d'Espanya»

Per a tots aquests botiflers que no volen obrir els ulls

Per Els que no vulguin ser que s'embagin a sa terra el 21 de setembre de 2022 a les 14:26 1 3

Per tots aquests que sembla que encara estan a l'ou que no veieu que abans Madrid ara Andalusia després qui serà Castella lleó... Us doneu comte que a vosaltres us fan el mateix que als que volem la independència no som nosaltres els que estem adoctrinats i veiem unicornis, vosaltres viviu als "mundos de yupiii" que bé funciona tot, però ells no fan distincions o a penseu que ells deixaran d'ingressar aquest millions algú deurà pagar la festa penseu quins seran la Espanya buidada? A més els andalusos com era el meu pare no són tontos però els llestos i senyorets que els gobernan no faran mai res per el seu poble i el que estan fent es per guanyar més ells ja que s'estalvien un impost u dic per el que diu que els Andalusos sembla que no són tant tontos, el que està clar és que jo no vull pagar aquesta festa també disfressada de falsa solidaritat i igualtat