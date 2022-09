Contundent advertència del secretari general de l'ONU: «El món està en perill»

We are gridlocked in colossal global dysfunction.



The @UN Charter and the ideals it represents are in jeopardy.



We have a duty to act.



We need concerted action everywhere anchored in respect for international law and the protection of human rights. pic.twitter.com/GDwATq56rf — António Guterres (@antonioguterres) September 20, 2022

El secretari general de l'Organització de les Nacions Unides (ONU),, ha avisat que el món està "en l'assemblea general d'aquest dimarts, celebrada a Nova York. Sota l'ombra de la, ha destacat que el context actual és "incapaç de plantar cara a problemes que posen en perill el futur de la humanitat i del planeta".Així, Guterres ha lamentat lade l'organització i ha exigit als caps de govern "cooperació i mesures urgents". Ha especificat que, per ser capaços de combatre els desafiaments que es dibuixen a l'horitzó, cal una. A més, ha avisat que s'aveïnaque es recorden. "La crisi del cost de la vida ha esclatat, la confiança s'enfonsa, les desigualtats creixen i el planeta es crema", ha sentenciat en el seu discurs.En la seva intervenció, Guterres ha fet especial menció al panorama internacional, condicionat per la invasió russa d'Ucraïna. Segons ha denunciat el secretari, el conflicte ha provocat". D'altra banda, ha recordat que la guerra ha agreujat l'economia internacional, encara deteriorada pels efectes de la, i que representa "immensos perills per la pau i la seguretat".Laés un dels temes que ha abordat el secretari, que serà especialment dura pels països més vulnerables. Tal com recull el 3/24,, conformada per les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, l'augment dels preus, una càrrega del deute i la falta d'accés a finançament.Amb la intenció de pal·liar els efectes, ha sol·licitat al, una agrupació dels bancs més rics, que "obrin les carteres" per oferir undestinat a alleujar la crisi. A més a més, ha demanat als governs internacionals quei destinin el que recaptin als països més necessitats. D'aquesta forma, ha apostat per una", que actualment només "consolida les desigualtats".Finalment, ha fet referència a laque, en paraules de Guterres, "és un problema que defineix la nostra època". Ha recordat que, tot i que l'aplicació de mesures sostenibles ha de ser una prioritat pels governs, sol passar a segon pla.", ha sentenciat. Per exemplificar-ho, ha citat Pakistan, on un terç del país ha quedat submergit.El discurs de Guterres ha iniciat l'assemblea general de l'ONU, que reunirà adurant aquesta setmana. Entre altres, ha intervingut el president de l'organització,, que ha estat d'acord amb Guterres i ha demanat solucions basades en "la solidaritat, la sostenibilitat i la ciència".

